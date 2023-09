Des personnalités du convoi des camionneurs ne soutiennent pas le nouveau convoi

Un groupe autoproclamé de « défenseurs de la liberté » se dirige actuellement vers l’Ontario avec des objectifs contrastés, dont l’arrestation du premier ministre Justin Trudeau par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Certaines personnalités du convoi des camionneurs de 2022 vont même jusqu’à remettre en question leurs motivations.

L’Albertain Ron Clark, qui était à Ottawa lors du précédent convoi, se dirige de nouveau vers l’est. Il diffuse en direct son trajet avec un petit groupe de personnes. Dans ses vidéos, il encourage les autres à les accompagner.

Il a annoncé, au cours de la fin de semaine, qu’il partirait pour l’Ontario lundi. Il a atteint le Manitoba mardi.

Vous pouvez lire entre les lignes. Vous savez où aller. C’est à vous de décider , dit-il dans l’une de ses vidéos. Il insiste sur le fait qu’il n’est pas l'organisateur de ce déplacement vers l’est et que celui-ci est coordonné par une machine bien organisée en arrière-plan .

Ouvrir en mode plein écran Ron Clark, à droite, pose en compagnie de Tamara Lich, une organisatrice du convoi des camionneurs de 2022, sur cette photo publiée en juillet 2022. (Photo d'archives) Photo : tirée de Facebook/Ron Clark Freedom Advocate

Une autre personne, qui utilise le nom de Normann Blanchfield sur Facebook, a publié une lettre non signée affirmant que les membres du convoi 2022 reviennent maintenant pour exiger que la GRC arrête le premier ministre [Justin] Trudeau pour trahison en raison de son dangereux vaccin obligatoire et de son usage illégal de la force pour disperser la manifestation .

L’internaute fait ici allusion au fait que le premier ministre canadien a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence le 14 février 2022. Quelques jours plus tard, une opération policière de trois jours a mis fin aux protestations. La commission Rouleau a conclu, en février 2023, que Justin Trudeau et son Cabinet avaient atteint le seuil nécessaire pour recourir à la loi.

Tyson George Billings, qui a souvent été vu aux côtés de Pat King lors du convoi des camionneurs, est l’une des rares personnalités à promouvoir cette nouvelle initiative.

Connu sous le nom de Freedom George , il a suggéré à ses partisans, dans une vidéo publiée le 21 septembre, de voyager en petits groupes. Il a réitéré son désir que Justin Trudeau quitte son poste de premier ministre.

Ouvrir en mode plein écran Tyson Billings est sorti du palais de justice d'Ottawa le 15 juin 2022, sous un tonnerre d'acclamations et de klaxons, après avoir plaidé coupable à un chef d'accusation lié à la manifestation de camionneurs. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Un convoi plus sombre, plus sinistre

Pasteure à l'église Capital City Bikers Church, à Ottawa, Melissa McKee a participé au convoi en 2022. Mais aujourd'hui, elle s’interroge sur les motivations de ceux qui font la promotion de la nouvelle manifestation. Elle confie être très réticente à la soutenir.

Cela ne ressemble pas à la dernière fois. Celle-ci me semble plus sombre et plus sinistre. Je ne suis pas derrière ça.

Elle remet en question les motivations des promoteurs, comme Ron Clark, qui sollicitent des dons, une méthode déjà utilisée à l’hiver 2022. Tamara Lich avait lancé une campagne sur la plateforme GoFundMe, qui a finalement été retirée, puis recréée sur GiveSendGo.

Ce n’est pas mon intention de créer une division en m’y opposant, mais je ne vois rien de bon à organiser un autre convoi , dit Mme McKee.

Ouvrir en mode plein écran Melissa McKee dit être « très réticente » à soutenir cette manifestation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’église et la maison de Melissa McKee ont joué, et continuent de jouer, un rôle important dans les mouvements de protestation en cours. Ils ont soutenu les camionneurs pendant l’hiver 2022 en leur offrant de la nourriture, des vêtements et des conseils. Le bâtiment demeure une plaque tournante dans le quartier Vanier.

Mme McKee a pris part à plusieurs manifestations ces dernières années, y compris celle « contre l’idéologie du genre », la semaine dernière.

À quelques coins de rue de cette manifestation et de la contre-manifestation qui a suivi, deux protagonistes du convoi, Tamara Lich et Chris Barber, étaient en procès au palais de justice d’Ottawa.

Je ne pense pas que c’est le bon moment pour organiser un autre convoi. Il ne faut pas compromettre [le procès]. Je pense que nous devrions tous en être conscients , poursuit Melissa McKee, à propos du procès qui reprendra le 11 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Le procès de Tamara Lich (au micro) et de Chris Barber (à gauche) est en cours à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Questionné à savoir ce que la police d’Ottawa pourrait faire pour se préparer pour un autre convoi, le chef Eric Stubbs a déclaré, lundi en point de presse, que c’était quelque chose que son corps policier surveillait régulièrement .