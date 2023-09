Écrasement d’hélicoptère à Lefebvre : le coroner conclut à une mort accidentelle

Selon le rapport du coroner, l'écrasement d'un hélicoptère, qui a coûté la vie à Sylvain Desmarais en novembre 2022 à Lefebvre, dans le Centre-du-Québec, était accidentel.

La victime, qui était âgée de 64 ans, était un pilote expérimenté. Il avait lui-même construit l'appareil dans lequel il prenait place au moment de l'accident.

Dans son rapport, Me Yvon Garneau se base sur l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada pour expliquer que la perte de contrôle de l'appareil a été causée par un bris relié à une des pales du rotor.

L'hélicoptère a subi une désintégration en vol de l'une des pales du rotor principal. Les revêtements eux-mêmes ne présentaient aucun dommage préexistant, bien que l'adhésif de jointure de ces revêtements présentait des zones importantes de défaillance.

D'ailleurs, le coroner relève que des cas similaires de délamination d'un pale sont survenus au Royaume-Uni et au Texas en 1992.

Comme il n'est pas question de défaillance mécanique, que les conditions météorologiques étaient favorables, que la santé et les compétences du pilote ne sont pas remises en question et que la Sûreté du Québec a écarté toute thèse criminelle, Me Garneau conclut donc à un accident.

Dans son analyse, il écrit que l'enquête n'a pas permis de déterminer si M. Desmarais connaissait et avait suivi les instructions du fournisseur du kit ou autres exigences de maintenance. Mais on sait que la compétence de ce dernier en tant que pilote n'a jamais été remise en cause. Il s'est produit , ce jour-là, un malheureux accident comme il est déjà arrivé ailleurs dans le monde.

Le coroner n'émet aucune recommandation.