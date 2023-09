Les étudiants du Cégep de Rimouski aussi en grève pour le climat

Les étudiants du Cégep de Rimouski tiennent deux jours de grève afin d'inciter les décideurs à faire davantage de gestes concrets pour protéger l'environnement.

Les cégépiens emboîtent ainsi le pas aux étudiants de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), où la grève dure depuis lundi.

Ils ont manifesté mercredi matin devant le Cégep de Rimouski. L'administration du cégep a annoncé peu après 8 heures que les cours en présentiels étaient annulés pour la journée. Les stages et les cours à distance offerts par la Formation continue se déroulent cependant selon l'horaire habituel.

Les manifestants protestent notamment contre la venue d'un Costco à Rimouski, et militent pour la protection de la forêt de Pointe-au-Père, qui pourrait être compromise par la construction d'un nouvel ensemble résidentiel.

En entrevue à Info-réveil, le délégué aux droits étudiants pour l’Association générale étudiante du Cégep de Rimouski, Philippe Dubé, a aussi mentionné que l'institution collégiale pourrait revoir la place accordée au stationnement dans la cour du cégep.

On trouve vraiment qu’au Cégep de Rimouski, il y a beaucoup d’accent mis sur le gros stationnement qui est en face. […] On trouve ça pas super cool. [On pourrait] peut-être enlever des places de stationnement pour mettre un espace vert, collaboratif, commun , a-t-il dit.

Pour réduire le stationnement et inciter les étudiants à moins prendre leur voiture, il propose que des mesures soient mises en place pour encourager le transport actif ou en commun.

Ouvrir en mode plein écran Les étudiants remettent notamment en question la venue d'un Costco à Rimouski, de même que le développement domiciliaire prévu dans le district de Pointe-au-Père. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Des conférences, ateliers et activités en lien avec les changements climatiques et la protection de l'environnement sont organisés pendant les deux jours de débrayage prévus au Cégep de Rimouski, qui s'inscrivent dans la Semaine de la rage climatique qui se déroule dans plusieurs villes de la province.