Halifax se plie aux conditions pour l’argent fédéral pour le logement, sauf une

Halifax suivra la plupart des requêtes d'Ottawa dans sa demande d'argent fédéral pour le logement, mais n'est pas d'accord avec la requête de changer les règles de hauteur.

La semaine dernière, le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, a demandé à Halifax d'apporter quatre changements avant que le gouvernement fédéral puisse approuver sa demande de fonds d'accélération du logement, qui alloue 4 milliards $ jusqu'en 2026-2027 pour encourager davantage la construction de logements dans les villes.

La municipalité régionale d’Halifax demande environ 79 millions $ pour générer des milliers de nouveaux logements en accélérant les approbations de projet, en réduisant les frais et en élargissant le programme de subventions au logement abordable d'Halifax.

Le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser.

Les demandes du ministre comprennent l'autorisation de quatre logements par lot dans les limites urbaines, une stratégie de logement abordable, l'augmentation des logements pour étudiants et la légalisation des habitations de quatre étages pour toutes les zones résidentielles de la zone centrale de la municipalité.

Le conseiller Waye Mason a déclaré que les deux niveaux de gouvernement conviennent qu'il faut davantage de logements, y compris des appartements collectifs plus petits et des maisons en rangée, qui comblent l'écart entre les maisons unifamiliales et les immeubles.

L'objectif du gouvernement fédéral, que nous partageons, est de trouver le moyen le plus rapide et le moins cher d'y parvenir , a convenu Waye Mason lors de la réunion du conseil régional de mardi.

Le personnel municipal a déclaré que ces demandes étaient conformes aux politiques actuelles et pourraient être approuvées. Pour la demande de quatre étages, le personnel a suggéré de passer de la hauteur actuellement autorisée de 11 mètres à 12 mètres.

Par contre, Waye Mason a fait remarquer qu'autoriser quatre étages dans ces zones résidentielles, sans qu'il soit nécessaire de modifier le zonage ou les règlements, ne permettrait pas d'atteindre cette densité moyenne.

Ce que vous verrez, ce sont des méga manoirs de quatre étages sur le lac Banook et sur le bras nord-ouest si nous autorisons quatre étages , a dit le conseiller.

Le Conseiller Waye Mason affirme que les changements de hauteur demandés par le gouvernement fédéral n'atteindraient pas la densité requise.

Au lieu de cela, il croit que la meilleure façon de construire des logements plus abordables serait probablement d’augmenter la couverture réelle des bâtiments d’un ou deux étages pour les rendre plus grands.

Le Conseil a adopté la motion de Waye Mason visant à supprimer la mention de toute hauteur spécifique dans la demande de financement pour au lieu indiquer que la Municipalité allait accélérer les changements qui permettraient plus généralement d’augmenter le nombre de logements.

Ce qui permettrait au personnel municipal d'autoriser la construction de quatre étages dans certaines zones résidentielles à proximité des rues principales.

La conseillère Trish Purdy a demandé si le fait de retourner au gouvernement fédéral avec ce changement pourrait nuire à la candidature d'Halifax. Le maire Mike Savage a répondu qu'il était logique d'adapter l'approche pour mieux s'adapter à Halifax.

Nous pensons pouvoir construire plus de logements en procédant ainsi , a-t-il dit. C'est un peu une négociation.

Le maire doit maintenant écrire au ministre Fraser pour lui faire part du changement suggéré et accepter ses trois autres demandes.

