Une stratégie en cinq axes pour développer le tourisme autochtone à Edmonton

Pour développer le tourisme autochtone dans la capitale albertaine, l’organisme Explore Edmonton, en partenariat avec des communautés et des entreprises, a lancé mardi une stratégie en cinq axes.

La stratégie repose, premièrement, sur le réseautage, à savoir la création d'un réseau d'opérateurs et d'entrepreneurs touristiques autochtones.

Pour Amberly Morin, gestionnaire touristique pour la Nation crie d’Enoch, ce premier jalon est essentiel, car il permettra de préserver les langues et les cultures autochtones et de créer des expériences enrichissantes.

Le deuxième axe a trait à l’amélioration de la compréhension et la connaissance des réalités autochtones.

Le troisième pilier de la stratégie concerne la création d’un centre de ressources et d’un atelier d'incubation touristique pour favoriser l’autonomisation des communautés.

Le quatrième axe, appelé leadership partagé , et le cinquième, intitulé rassemblement , ont trait notamment à l'intégration d'expériences touristiques autochtones dans les événements d'Explore Edmonton, ainsi qu’à la soumission d'offres pour des événements autochtones majeurs.

Explore Edmonton explique que bien qu’il ait collaboré à l'élaboration de la stratégie, celle-ci a été menée par les opérateurs touristiques autochtones pour s'assurer qu’elle repose sur une meilleure représentation culturelle de leurs communautés.

Selon Paul Hawes, vice-président du développement des destinations et du marketing à Explore Edmonton, le lancement de cette stratégie est si pertinent que la région d’Edmonton compte l’une des plus importantes populations urbaines d’Autochtones au pays.

Il ajoute que ce projet est de nature à favoriser et à renforcer l’autonomisation économique des communautés concernées.

En partageant leurs cultures et leurs approches de la gestion de l'environnement, et en offrant leur hospitalité au monde, les communautés et les entreprises des Premières Nations, des Métis et des Inuit peuvent accroître leur prospérité tout en préservant leur patrimoine.