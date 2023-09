Le NPD et les libéraux mettent en lumière leurs promesses pour la francophonie

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba et le Parti libéral du Manitoba ont fait part, mardi, de leurs plans pour aider à soutenir la francophonie manitobaine, si leur parti est porté au pouvoir lors des élections provinciales du 3 octobre. Le Parti progressiste-conservateur veut s'attaquer aux crimes contre la propriété. .

Le NPD affirme qu'il soutiendra l'éducation, la culture, les garderies et les soins de santé en français.

Lors d'une conférence de presse à Saint-Boniface, Wab Kinew a déclaré que son parti rétablira le poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l'éducation française. La personne qui accéderait à ce poste toucherait un salaire annuel de 100 000 $.

Il veut aussi augmenter le financement de tous les niveaux d'éducation en français grâce à son budget de 20 millions de dollars consacré à l'éducation.

Publicité

Le NPD s'engage à augmenter les dépenses pour les places en garderie de langue française et à élaborer une stratégie pour former et recruter plus d'enseignants francophones en partenariat avec l'Université de Saint-Boniface.

M. Kinew indique qu'il travaillerait avec la Société de la francophonie manitobaine et la Division scolaire franco-manitobaine pour faire des investissements en fonction de leurs besoins, comme l'augmentation du nombre d'enseignants francophones et d'enseignants suppléants.

Le parti veut aussi améliorer le service en français de la ligne téléphonique Info Santé. M. Kinew indique que ce plan serait financé par les fonds de 500 millions de dollars sur quatre ans déjà promis pour le recrutement dans le secteur de la santé.

Il a également réitéré sa promesse de contribuer au financement d'une nouvelle entrée au Centre culturel franco-manitobain de Winnipeg, pour la somme de 5 millions de dollars.

Plus tard dans la journée de mardi, le Parti libéral du Manitoba a publié une version traduite en français de son programme électoral. La plateforme souligne la promesse de rétablir le Bureau d'éducation française et de fournir un financement stable et à long terme à l'Association des municipalités bilingues du Manitoba.

Il veut aussi s'attaquer à la pénurie dans le secteur de l'éducation en langue française et améliorer le financement de l'éducation en français au Manitoba.

Le programme du parti prévoit aussi l'augmentation du financement du Centre culturel franco-manitobain de 900 000 $ par an.

Prévenir les crimes à la propriété pour le PC

Les progressistes-conservateurs du Manitoba affirment qu'ils dépenseront un million de dollars par an pour développer l'unité de lutte envers les crimes contre les biens au sein du Service de police de Winnipeg s'ils sont élus.

Publicité

Le candidat de Fort Whyte, Obby Khan, a déclaré que la promesse devrait permettre le financement de 50 à 60 quarts de travail supplémentaires pour les agents, afin d'aider la police à répondre plus rapidement aux crimes contre la propriété.

M. Khan n'a pas pu dire si les 50 à 60 quarts de travail supplémentaires seraient mensuels, annuels ou répartis sur une autre période. Il a déclaré qu'un gouvernement progressiste-conservateur travaillerait avec la police pour déterminer les détails.