Une forêt au pied de la Fonderie Horne pour revaloriser les boues municipales

Contrainte de composer avec des boues municipales contaminées aux métaux lourds, la Ville de Rouyn-Noranda pourrait avoir trouvé une partie de la solution afin de disposer de ces biosolides dans le cadre d’un projet-pilote réalisé en partenariat avec la Fonderie Horne et la firme Viridis Environnement.

En raison de la présence trop importante de cuivre et de cadmium dans ces boues, qui sont issues du traitement des eaux municipales, l’épandage comme engrais dans des champs agricoles est impossible.

Depuis la mise en branle du projet, ce sont plus de 1000 arbres qui ont été plantés dans le parc à résidus Quémont-1, situé derrière la Fonderie Horne. L'objectif est d'implanter sur le site une forêt boréale.

La directrice environnement pour les opérations cuivre chez Glencore, Marie-Élise Viger, explique que le projet-pilote, qui a pour objectif de revaloriser les boues contaminées de la Ville de Rouyn-Noranda, permet également à la Fonderie Horne de répondre à un besoin.

Marie-Élise Viger, directrice environnement chez Glencore pour les opérations cuivre en Amérique du Nord et aux Philippines, lors d'une présentation du projet.

C’est un bon adon! On était en train de se pencher sur la question de ce parc à résidus [le parc à résidus Quémont-1]. On voulait aller plus loin qu’une restauration régulière et on voulait vraiment venir implanter une forêt boréale. Par la suite, pendant qu’on était dans cette réflexion, la Ville, avec Viridis Environnement, nous a approchés; ils allaient vider les étangs aérés, avaient des boues septiques et essayaient de trouver une façon de venir revaloriser ces boues septiques-là , relate Mme Viger.

Le projet est basé sur la technique de tranchées profondes en rangées, développée par l’Université du Maryland, et a permis l’enfouissement de plusieurs centaines de tonnes de boues septiques sur une superficie de 1,7 hectare.

Des peupliers hybrides, des érables rouges, des épinettes et des pins gris ont été plantés en juin, au-dessus des rangées.

Les boues septiques vont apporter les nutriments pour favoriser la croissance des arbres. Et en même temps, ça permet aussi que tout ce qu’on retrouve dans les boues ne soit pas lavé par la pluie , indique Marie-Élise Viger.

Des peupliers hybrides, des érables rouges, des épinettes et des pins gris ont été plantés en juin, au-dessus des rangées.

Selon Mme Viger, il pourrait s'écouler plusieurs années avant de conclure à un succès pour le projet-pilote.

L’objectif premier, pour nous, c’est vraiment la restauration du site minier. On s'assure que les résidus soient bien saturés et bien encapsulés. On va aussi vérifier le volet forêt boréale, l’implantation des arbres, leur croissance et on va regarder tout ce qui est qualité de l’eau, autant l’eau souterraine que l’eau de surface. On va venir vérifier les paramètres pour voir si les résidus sont bien saturés, mais aussi si les nutriments qu’on retrouve dans les boues septiques sont bien encapsulés, restent sur le site et ne vont pas se faire laver et sortir du site , mentionne-t-elle.

Un projet exporté ailleurs?

En cas de succès, les instigateurs du projet aimeraient le promouvoir à l’extérieur de la région.

On trouve que c’est une belle opportunité, quelque chose qu’on vient développer ici et qui peut être bénéfique pour l’ensemble du Québec où il y a des sites dégradés et des boues septiques à gérer.

Marie-Élise Viger souligne qu'en cas de succès, les instigateurs aimeraient promouvoir le projet à l'extérieur de la région.

Si les essais sont concluants et que la qualité des eaux de surface et souterraines ne sont pas impactées, il est possible qu'une autorisation soit demandée au ministère de l’Environnement afin d'agrandir le projet actuel, qui pourrait potentiellement atteindre plus de 35 hectares.

On pourrait faire l’ensemble du parc à résidus Quémont-1, qui va jusqu’au bassin Nord-Osisko et qui fourche pour aller rejoindre le Golf Noranda. C’est donc une très grande superficie qui serait disponible pour un projet de cette nature , signale Mme Viger.

« Une combinaison gagnante » Questionnée à savoir si la participation de la Fonderie Horne à ce projet-pilote constituait une reconnaissance de sa responsabilité pour la contamination des boues municipales de Rouyn-Noranda, Marie-Élise Viger a répondu par la négative. Non, ce n’était pas ça, le but. L'objectif, c’est que la Ville avait un enjeu avec les boues, nous, on avait un enjeu avec un parc, donc c’était vraiment une combinaison gagnante pour venir implanter une forêt sur un ancien parc , fait-elle valoir.

Des plants de tomates y poussent!

De nombreux plants de tomates ont poussé derrière la Fonderie Horne en raison de la présence de semences dans les boues.

En plus des boues enfouies dans les tranchées, de fines couches de boue ont aussi été ajoutées en surface à certains endroits. De nombreux plants de tomates y ont poussé.