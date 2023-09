« Mon but n’est pas d’être le premier premier ministre autochtone. Mon but est d’être le meilleur premier ministre », lance Wab Kinew. Le chef néo-démocrate du Manitoba préfère parler de santé ou de budgets équilibrés que de parler de son identité. Cela dit, son élection serait historique dans une province où les Autochtones représentent 18 % de la population.

Le père de Wab Kinew est un survivant des pensionnats pour Autochtones. Quand mon père était jeune, il n’était pas permis [pour lui] de voter dans notre pays. Et moi, son gars, je me présente comme candidat pour être le premier ministre du Manitoba , souligne le néo-démocrate.

Le symbole est fort, mais Wab Kinew ne met pas cet élément en avant dans sa campagne.

Je ne suis pas l’enjeu de cette élection. L’enjeu, c’est le système de santé.

Oui, je veux l’appuyer , affirme avec hésitation Robert-Falcon Ouellette. L’ex-député fédéral tente sa chance au provincial, sous la bannière des libéraux.

S'il se réjouit de voir un autre politicien issu des Premières Nations avoir le vent dans les voiles, le passé de Wab Kinew le rend mal à l’aise.

Ouvrir en mode plein écran Robert-Falcon Ouellette a été député fédéral de 2015 à 2019. Il tente maintenant sa chance au provincial, dans la circonscription de Southdale. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

En 2004, le chef néo-démocrate a été reconnu coupable de voies de fait et de conduite avec facultés affaiblies. Wab Kinew a reçu un pardon pour ces accusations, mais son passé trouble a été évoqué par ses adversaires plusieurs fois pendant la campagne.

Est-ce que ça montre aux jeunes qu’ils peuvent faire beaucoup d’erreurs et que ce ne sera pas grave plus tard? Est-ce qu’il lui est donné une meilleure chance parce que c’est un Autochtone [...] ou est-ce que c’est une bonne réhabilitation? se demande le candidat libéral, qui rappelle que Wab Kinew a eu une enfance privilégiée.

C’est un enfant de professeurs universitaires [...] Il vivait dans des conditions aisées et il a décidé d'adopter de mauvaises habitudes.

3:41 Une victoire du NPD serait historique, puisqu’elle ferait de son chef Wab Kinew le premier premier ministre issu des Premières Nations au pays. Reportage de Yasmine Mehdi.

Un candidat trop centriste?

Ce n’est pas parce que vous êtes un politicien autochtone que vous n’êtes pas redevable , lance pour sa part Levi Foy.

Le directeur de l’organisme communautaire Sunshine House est lui-même anishnabe. Il ne sait toujours pas pour qui il va voter ou s’il se rendra aux urnes le 3 octobre.

Beaucoup de gens ne font pas confiance aux partis et à ce qu’ils disent , explique Levi, dont l'organisme vient en aide aux personnes itinérantes et aux consommateurs de drogue.

Ouvrir en mode plein écran Levi Foy, directeur général de Sunshine House Photo : Radio-Canada

Levi Foy reproche au NPD de Wab Kinew d’être trop centriste et de négliger les populations les plus vulnérables.

On veut quelqu’un qui va nous donner espoir, qui va nous galvaniser. Et on n’a pas vraiment vu ça [dans cette élection] , lâche le Winnipégois.

Encourager l’électorat autochtone

Le taux de participation dans les réserves manitobaines était de 30 % lors des dernières élections fédérales, contre une moyenne nationale de 63 %, selon Élections Canada.

Devant ce constat, l'Assemblée des chefs du Manitoba veut encourager la participation politique des Premières Nations.

Il faut que nous soyons représentés dans les discussions sur nos terres, sur la santé de nos membres et sur les ressources qui sont extraites de notre territoire.

Ouvrir en mode plein écran La grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, considère que les questions autochtones devraient figurer parmi les priorités électorales des partis. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Wab Kinew, lui, souhaite que sa candidature encourage les Autochtones et les électeurs de chaque communauté à se rendre aux urnes. C’est une élection très importante , ajoute-t-il.

L’élection de sa principale rivale progressiste-conservatrice serait aussi historique.

La cheffe Heather Stefanson deviendrait la première femme élue au poste de première ministre du Manitoba – elle qui a succédé à Brian Pallister en milieu de mandat.