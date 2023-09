Une ligne de crise pour les enjeux de santé mentale sera testée au centre-ville d’Ottawa

Une nouvelle ligne de crise pour les enjeux de santé mentale qui doit voir le jour à Ottawa sera d’abord essayée au centre-ville, à la suite de la recommandation d’un panel d'experts. Le programme se veut une solution de rechange au service d’urgence 911.

Ce nouveau numéro de téléphone pour les personnes en situation de crise sera relié à une centrale de tri et de répartition.

C’est un comité d'experts locaux en santé mentale qui a choisi le centre-ville pour tester le projet. Ce dernier sera déployé dans le secteur délimité par l'avenue Bronson, la rue Elgin, la colline du Parlement et l'autoroute 417.

Des intervenants en santé mentale

Cette décision est applaudie par des travailleurs de la santé de première ligne du secteur.

Nous le demandions depuis longtemps et nous en sommes ravis , déclare la directrice générale du Centre de santé communautaire du Centre-ville (CCHC), sur la rue Cooper, Michelle Hurtubise.

La responsable du programme des services de proximité au CCHC , Wendy McKinley, explique que la présence d’un policier face à une personne en crise peut parfois avoir des conséquences négatives.

Quand [un intervenant] porte un uniforme, il déclenche et aggrave souvent la situation. Les membres de notre clientèle ont le sentiment d'être à nouveau traumatisés et de ne pas recevoir le soutien dont ils ont besoin , rapporte-t-elle.

Des professionnels estiment que la présence d'un policier en uniforme face à une personne en crise peut parfois avoir des conséquences négatives. (Photo d'archives)

Mme Hurtubise souligne que la plupart des appels de crise ne nécessitent pas une réponse policière et sont mieux traités par des intervenants en santé mentale sans uniforme.

Vous avez quelqu'un qui peut rencontrer une personne dans le besoin exactement là où elle se trouve, prendre le temps de s'asseoir avec elle, entendre quels sont ses besoins, puis la mettre en contact en temps opportun avec des soutiens et des ressources qui font une différence , fait-elle valoir.

Une demande à l’échelle de la ville

La Ville d’Ottawa a réservé trois millions de dollars annuellement pendant trois ans pour mettre en œuvre la première phase de cette ligne téléphonique, dont le lancement est prévu à l'été 2024.

Le numéro de téléphone, qui reste à déterminer, servirait de standard central pour les appels liés à la santé mentale et à la toxicomanie. Il serait toujours possible de transmettre un appel au 911, en cas d'urgence.

Les répartiteurs du service 911 pourront diriger les appels liés à des enjeux de santé mentale vers la nouvelle ligne. (Photo d'archives)

L'inverse fonctionnera de la même manière. Les répartiteurs d'urgence auront la possibilité de renvoyer les appels vers le nouveau système, le cas échéant.

Selon la codirectrice du Conseil d’orientation sur la santé mentale et les dépendances d’Ottawa, Sahada Alolo, qui a d’ailleurs choisi le centre-ville comme premier secteur, le besoin d'une solution de rechange au 911 s'étend à toute la ville.

Chaque emplacement est considéré comme le meilleur, car chaque communauté a besoin de ce que nous offrons aujourd'hui , croit Mme Alolo. Mais il fallait bien commencer quelque part.

Pour choisir le centre-ville d’Ottawa, Mme Alolo informe que le conseil s'est appuyé sur les données du recensement, ainsi que sur les rapports de la police et des services paramédicaux.

Pour sa part, la conseillère municipale du quartier Somerset, Ariel Troster, espère qu'en déchargeant la police de ce travail et en permettant aux travailleurs de la santé mentale et de la réduction des risques de s'occuper des problèmes de santé publique, la police sera plus disponible en cas de conduite dangereuse ou d'incident impliquant une violence réelle .

La conseillère municipale du quartier Somerset, Ariel Troster (Photo d'archives)

Si tout se passe comme prévu, la Ville devrait bientôt lancer un appel d'offres pour l'exploitation de la ligne téléphonique.