Des éclosions de COVID-19 déclarées dans des foyers de soins d’Actionmarguerite à Winnipeg

L'automne à peine entamé, certains foyers de soins voient une recrudescence des infections respiratoires et le retour d'éclosion de COVID-19. C'est notamment le cas dans les foyers d'

Actionmarguerite a envoyé une note aux résidents et à leurs familles, lundi soir, qui fait l'état des éclosions dans ses divers établissements.

Actionmarguerite Saint-Joseph a deux éclosions de COVID-19 en cours qui touchent les unités 1 et 2. À Actionmarguerite Saint-Vital, une éclosion touche l'Unité Marguerite.

Dans l'établissement de Saint-Boniface, quatre éclosions de virus respiratoires qui ne sont pas liées à la COVID-19 sont en cours.

Dans sa missive, Actionmarguerite demande aux visiteurs généraux de reporter leurs visites dans les unités touchées par les éclosions.

Les résidences d'Actionmarguerite ne sont pas les seuls établissements de l'Office régional de la santé de Winnipeg à être sous le coup d'éclosions de virus respiratoires. Dans la dernière semaine seulement, plus de dix éclosions ont été déclarées dans des établissements de l'ORSW.

La directrice générale de la Manitoba Association of Residential and Community Care Homes for the Elderly, Julie Turenne-Maynard, indique que la hausse des virus respiratoires automnale est normale.

C'est l'automne, alors les infections respiratoires que ce soit le COVID ou la grippe, ça va prendre de l'ampleur , dit-elle.

Selon Julie Turenne-Maynard, depuis le 1er avril, le financement provincial lié à la COVID-19 a cessé.

Si les opérateurs de foyers de soins ne se font pas financer les fournitures de protection personnelle qui vont protéger les gens des virus faciles à répandre, on va se trouver dans une situation où il va avoir de la mortalité encore , craint-elle.

La semaine dernière, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, avait indiqué qu'il s'attendait à une hausse des cas de virus saisonniers dans la province cet automne, comme la grippe, ainsi qu’une circulation plus importante de la COVID-19.

Il conseille à la population de se faire vacciner dès le mois d’octobre.

Avec les informations de Catherine Moreau