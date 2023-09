Les Premières Nations demandent des comptes à Doug Ford

Des représentants des membres des Premières Nations se sont retrouvés mardi devant Queen's Park. L’objectif de ces manifestants : rencontrer Doug Ford pour lui demander des comptes sur l’exploitation minière dans les territoires autochtones de la province

Si les cinq dirigeants des Premières Nations du Nord de l'Ontario se sont installés autour d'une table à Queen’s Park, le premier ministre n’est pas venu.

L'exploitation minière sans concertation au cœur des enjeux

L’exploitation minière, sans concertation, sur les terres autochtones dans le nord de la province est reprochée au gouvernement.

En plus de ces représentants, des enfants étaient également sur place avec des jeunes et des adolescents. Pour le chef de la Première Nation de Neskantaga, Chris Moonias ils représentent l'avenir et il faut, selon lui, que les décisions soient prises avec leur consentement.

Dans un premier temps, Doug Ford avait mandaté le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford, pour rencontrer les membres des Premières Nations. Ils ont refusé cette rencontre vue comme une insulte. C’est avec le premier ministre de l’Ontario qu’ils veulent parler.

Chris Loon était dans la foule ce mardi après-midi. Cet Autochtone refuse que le gouvernement exploite des terres. Selon lui, cela pourrait engendrer des problèmes pour la vie de sa communauté. Il voit ça comme une menace à son style de vie.

Même son de cloche de Michael Fobister qui est venu de Grassy Narrows pour manifester.

Le gouvernement ne nous écoute pas, il ne nous consulte pas.

Une alliance de défense des territoires s’est formée l’année dernière. Il s'agit d'un moyen de faire valoir leurs droits. Ce groupe demande à Doug Ford de signer une déclaration, pour s' engager à mettre fin à l'exploitation minière, sans consentement, sur leurs terres.

C’est le projet Cercle de feu qui inquiète particulièrement les membres de cette alliance. Il s’agit d’un gisement minier à 500 km de Thunder Bay.

Des infrastructures ont déjà été construites, ce qui représente un danger pour la faune et la flore ainsi que pour les peuples autochtones qui vivent sur ces terres.

D’après Rudy Turtle, le chef de la Première Nation de Grassy Narrows, les constructions liées aux activités industrielles provoquent de la pollution qui se déverse dans les rivières avoisinantes.

Les représentants des membres des Premières Nations préviennent le gouvernement. Si ces activités se poursuivent, les Autochtones sont prêts à faire des blocus.

Avec des informations de Charles Le Bourgeois et La Presse canadienne