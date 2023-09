Route Ulysse : des indemnités de la SAAQ minent les chances d’une poursuite contre Alma

La famille de Jean Dufour, qui a péri dans l'affaissement de la route Ulysse à la limite d'Alma et Saint-Henri-de-Taillon il y a un an, a perdu tout espoir d'obtenir un sentiment de justice.

L'une des filles de M. Dufour affirme que la famille aurait voulu intenter des poursuites judiciaires à l'endroit des autorités municipales. Or, elle devra plutôt être indemnisée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), ce qui lui laisse peu de chance d'avoir gain de cause devant les tribunaux selon des avocats consultés.

La famille de Jean Dufour, qui vit un calvaire depuis le drame, n'arrive pas à être en paix et à faire son deuil en raison de la colère et l'injustice qu'elle ressent.

Ils ont attendu qu'il y ait un mort pour bouger, faire des inspections et réparer.

À la suite de l'affaissement le 14 septembre 2022, la Ville d'Alma et la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon ont fait une déclaration commune, reconnaissant qu'une erreur dans les mesures pour remplacer un ponceau a fait en sorte qu'il n'a pas résisté à un coup d'eau exceptionnel.

Par ailleurs, la fille de la victime estime que si Alma n'avait pas autant tardé à réparer le rang Saint-François, qui a obligeait un détour par la route Ulysse, son père ne s'y serait pas retrouvé au moment fatidique.

La famille dénonce donc plusieurs négligences ayant mené à cette tragédie.

C'est un accident qui aurait pu être évité, si le rang avait été réparé dans des délais raisonnables, confie l'une des filles de Jean Dufour. On sait qu'il y a eu négligence, mais on ne peut rien faire. On vraiment est désillusionné.

Selon la fille de Jean Dufour, le dédommagement de la SAAQ auquel la famille a droit serait ridicule, compte tenu de la perte d'une vie humaine et de tous les dommages collatéraux.

Le survivant transformé

Le deuxième automobiliste qui s'est engouffré dans le trou béant, causé par l'affaissement de la route Ulysse, a eu la chance de s'en sortir vivant.

Après avoir vu la mort d'aussi près, Rock-André Caron a décidé de ne plus attendre avant de réaliser ses rêves, dont celui de devenir pompier.

Je suis devenu pompier à la caserne 35, qui est Saint-Henri-de-Taillon. Je suis à temps partiel, ça fait un an que je suis là, je poursuis ma formation. [...] J'adore ça. Sincèrement pour moi, les pompiers, c'est une deuxième famille. Je vais faire ça le restant de ma vie, c'est sûr et certain , a raconté Rock-André Caron.

M. Caron travaille désormais avec des pompiers qui sont intervenus lors de l'effondrement de la route Ulysse. Ses nouvelles fonctions lui permettent de faire de la prévention.

Je donne des conseils, en termes de sécurité. Par exemple, d'avoir un marteau pour pouvoir briser une fenêtre et sortir d'un véhicule. Il y a aussi l'appui-tête dont on peut se servir. [...] Si jamais une de mes paroles peut servir à se sortir d'une situation comme j'ai vécue, mon travail est fait.

Rock-André conserve de très bons liens avec la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, et le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin, malgré ce qui s'est passé. Il se réjouit d'avoir pu contribuer à l'enquête des autorités. C'est d'ailleurs ce qui lui a fait prendre conscience de la force de son instinct de survie.

Il a d'ailleurs été fortement impressionné par la vitesse que peu atteindre l'eau.

La plus grosse prise de conscience a été quand j'ai vu les deux véhicules complètement démolis. Je me suis sorti de ça , s'est-il rappelé.

Un an plus tard, la route Ulysse est toujours fermée. Les raisons et les délais restants avant la réouverture n'ont pas été dévoilés. Sylvie Beaumont et Laval Fortin ont décliné les demandes d'entrevue, en raison de l'enquête du coroner qui est toujours en cours.