Alors que la pression sur le marché locatif augmente dans Portneuf, des intervenants s’inquiètent de voir augmenter l’itinérance « cachée » dans la région.

Marie-Pier Denis est coordonnatrice clinique au sein de l’organisme L’Arc-en-ciel, qui offre du soutien en santé mentale et en recherche de logement dans Portneuf. Au cours des dernières années, elle a constaté une hausse du nombre de personnes en situation d’itinérance dans la région.

Ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu plus marqué, un peu plus présent , explique-t-elle.

L’itinérance traditionnelle , comme celle que l’on voit à Montréal ou à Québec, par exemple, est encore peu fréquente dans Portneuf. Le gros du problème, c’est l’itinérance cachée .

Par exemple, une femme va habiter deux semaines sur le divan de sa sœur, après ça, va aller deux mois chez son amie en colocation, ça marche pas, se ramasse à dormir trois semaines dans sa voiture , illustre Marie-Pier Denis.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Pierre Denis, coordonnatrice clinique au sein de l'organisme L'Arc-en-ciel. Photo : Radio-Canada / FLAVIE SAUVAGEAU

Parfois, lors des mois d’été, elle voit des gens s’installer avec leur équipement de camping sur la terre à bois d’une connaissance.

Publicité

Stress et instabilité

Le stress et l’instabilité que la personne vit peuvent l’amener à avoir de la difficulté à se mettre en action dans sa vie. Pas parce qu’elle ne veut pas, pas parce qu'elle n’a pas les capacités, mais parce que ses besoins de base ne sont tellement pas respectés, que c’est difficile de dire ‘’Je vais aller dans un cheminement pour me trouver un emploi’’ , déplore l’intervenante.

Jusqu’à maintenant, il n’y a pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes dans cette situation dans la région.

On le voit, on le sent

Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, se préoccupe aussi du manque de logements dans la région, en particulier dans sa ville. Le logement, c'est comme partout au Québec, on est en manque complet , s'inquiète-t-il.

Quant à l’itinérance, il tient à s’y attaquer, même s’il reconnaît que la problématique dans sa ville n'a pas la même ampleur qu’à Québec ou à Roberval. On en entend parler, on le voit, on le sent .

« Quand vous trouvez des jeunes qui sont couchés dans un sleeping en dessous de l’école, ou que vous trouvez quelqu’un sur un banc de parc un matin, ce n’est pas une habitude », raconte-t-il.

Mais de temps en temps, tu en vois. Puis là, tu peux jaser au monde et tu vois que parfois ça peut arriver qu’ils se cherchent un logement et qu’il n’y en a pas du tout , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Claude Duplain est maire de Saint-Raymond depuis 2021. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

M. Duplain a d’ailleurs participé au premier Sommet sur l’itinérance organisé par l’Union des municipalités le 15 septembre dernier. Ma façon de fonctionner, c’est de trouver une solution avant que le problème arrive , déclare-t-il.

Publicité

Il dit être en discussion avec le gouvernement et des promoteurs immobiliers pour trouver des façons d’améliorer l’offre de logements dans sa ville.

Hausse des demandes de logements subventionnés

Depuis plusieurs mois, le marché immobilier locatif dans Portneuf est sous pression. En octobre 2022, le taux d'inoccupation des loyers à Saint-Raymond était de 1,2 %, soit 0,3 % plus bas qu’à Québec, d'après la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Note : Saint-Raymond est la seule municipalité de la région pour laquelle la SCHL calcule le taux d'inoccupation des logements.

Cette pression s'est répercutée sur les demandes de logements subventionnés faites à l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP). Cette année, c'est exceptionnel, ça a triplé, le nombre de demandes , dévoile la directrice générale de l’organisme, Lyne Juneau.

Ouvrir en mode plein écran Lyne Juneau explique que cette année, l'Office municipal d'habitation du grand Portneuf a reçu trois demandes d'aides qui concernaient des personnes en situation d'itinérance « traditionnelle ». Photo : Radio-Canada

Cette année, l' OMGP a intégré une trentaine de ménages dans des logements subventionnés et a reçu près de 300 demandes d’aide en recherche de logement.

Plus de précarité résidentielle

Et en plus des gens en situation d’itinérance cachée, il y a tous ceux, plus nombreux, qui vivent de la précarité résidentielle, sans accès à un logement abordable, adéquat ou stable à long terme.

De ce côté, au cours des dernières années, il y a quand même eu une grosse détérioration, parce qu’il y a une grosse masse de personnes qui ont déménagé vers Portneuf [...] puis il n’y a pas eu beaucoup de constructions neuves ou de logements disponibles , explique Natasha Chicoine.

Ouvrir en mode plein écran Natasha Chicoine constate aussi une augmentation du nombre de demandes d'aide alimentaire, notamment de la part de ménages qui consacrent une part importante de leur revenu au logement. Photo : Radio-Canada / FLAVIE SAUVAGEAU

Elle est directrice de l’organisme carrefour F.M. à Saint-Raymond, qui offre de l'aide alimentaire et du soutien aux couples en séparation.

Elle explique que les gens qui déménagent doivent faire des compromis, lorsqu’ils se séparent, par exemple.

Soit qu’ils se logent dans des centres qui ont plus de services, des épiceries plus abordables et des organismes communautaires, ou soit qu’ils vont se loger dans des municipalités plus éloignées, à l’ouest ou au nord, qui n’ont pas beaucoup de services , illustre-t-elle.

Il est parfois difficile de rester dans le même village quand une famille souhaite trouver un logement qui convient mieux à ses besoins.

D’après Natasha Chicoine, certains couples qui désiraient se séparer choisiront de rester ensemble plus longtemps, puisque la recherche individuelle de logement est trop difficile.