La C.-B. annonce ses cibles de construction de logements dans 10 villes

Au moment où les annonces fédérales se multiplient pour tenter de diminuer un tant soit peu la crise du logement à travers le pays, le gouvernement de la Colombie-Britannique presse le pas de certaines villes où le besoin de logement est le plus criant et fixe des cibles de construction d’habitations.

Les cibles concernent des milliers de logements locatifs qui devront être disponibles sous la barre des prix courants dans des communautés qui s'agrandissent rapidement , explique le ministre du Logement en Colombie-Britannique, Ravi Kahlon.

Liste des villes concernées et des cibles de logements : Vancouver : 28 900 District de West Vancouver : 1432 District de North Vancouver : 2838 Victoria : 4902 Abbotsford : 7240 Delta : 3607 Kamloops : 4236 District d’Oak Bay : 664 Port Moody : 1694 District de Saanich : 4610

Ces dix villes identifiées au printemps dernier, après le dépôt à la fin de 2022 du projet de loi provinciale sur l’offre de logements doivent atteindre les cibles fixées par le gouvernement d’ici les cinq prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran En juillet 2023, le loyer moyen pour un logement d'une chambre était à plus de 2000 $ à Victoria, sur l'île de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

La province, qui a consulté les villes en question au cours de l’été et qui a récemment annoncé 61 millions de dollars pour les municipalités, dit avoir pris en compte les besoins actuels de logement et ceux des prochaines années, en tenant notamment compte de la croissance attendue de la population.

Vancouver est prête à mener le bal et à construire ces nouveaux logements , a déclaré le maire de la ville, Ken Sim. On sait que cela prend une approche concertée, et nous sommes heureux de voir que la province est avec nous pour tenter d’enrayer la crise du logement.

Cette première série de 10 villes doit être suivie, au cours de cet automne, d’une deuxième de 8 à 10 autres villes qui devront aussi accélérer la construction de logements.

Nous serons là pour soutenir les villes et faire face au problème , a affirmé le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, mardi, au terme de deux jours de rencontre à Ottawa avec Justin Trudeau et d’autres membres du gouvernement fédéral.

Ouvrir en mode plein écran David Eby a rappelé l’importance d’une approche coordonnée entre les ordres de gouvernement. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Nous avons eu de bonnes discussions au sujet, notamment, de projets de développement d’énergies propres, d’infrastructures, de sécurité publique dans l’affaire Hardeep Singh Nijjar, mais le logement est le défi de taille, car nous devons construire plus et plus vite et nous espérons qu’Ottawa nous appuiera financièrement.

David Eby a rappelé l’importance d’une approche coordonnée entre les mesures fédérales, provinciales et municipales pour faire face à la crise du logement.

Mardi, Ottawa a par ailleurs annoncé qu'il débloquait 20 milliards $ de plus pour construire 30 000 logements locatifs à travers le pays. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) affirmait, l'an dernier, que le pays devait construire 5,8 millions de logements d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité.