Le Service de transport collectif (STC) des Sources revoit ses méthodes de fonctionnement et ses tarifs. La raison : le sous-financement du transport collectif. Une décision que déplorent organismes et citoyens sur le territoire.

À partir du 1er octobre, les services seront réduits d’une heure en semaine. Ils seront donc de 7 h 00 à 17 h 30. Le service du samedi sera quant à lui supprimé. Le service porte-à-porte sera lui aussi supprimé dans les secteurs ruraux. Il sera conservé seulement à Danville et Val-des-Sources.

Quant aux tarifs, un passage coûtera désormais 4 $ au lieu des 3,50 $ actuellement demandés. Un aller-retour sera au tarif de 8 $ et pour les déplacements hors territoire, ils coûteront désormais 15 $, soit 30 $ l’aller-retour.

Manque de subventions de Québec

En entrevue avec Radio-Canada Estrie, Denis Verreault, directeur général du STC des Sources, explique que cette décision a notamment été prise en raison d’un manque de subvention de la part de Québec

Le bailleur le plus important reste le ministère du Transport et de la Mobilité durable qui subventionne à la hauteur d’environ 75 % le transport collectif régional.

Depuis la sortie du nouveau programme du ministère des Transports et de la Mobilité durable en août 2022, on voyait qu’il y avait une problématique du point de vue des sommes qui étaient consacrées au transport collectif. On est revenu auprès du ministère pour le mentionner. La ministre des Transports a fait des consultations au printemps, mais aucune décision n’a été prise sur de nouvelles sommes qui pourraient être injectées , indique Denis Verreault.

Résultat, en raison de l’inflation, notamment, le STC des Sources décide de réduire ses heures. Une décision qui a été prise pour s’assurer que le service soit maintenu au maximum de sa capacité , assure Denis Verreault.

Tout ce qui avait été mis en place depuis quatre ans était fonctionnel et portait des fruits. Mais avec l'augmentation des coûts et la stagnation des subventions, on devait rationaliser certaines parties de notre service.

15 000 transports en 2023

Entre 2019 et 2023, le STC des Sources est passé de 2300 transports à plus de 15 000. Un développement bien entamé , insiste Denis Verreault.

La réduction de services désole la Corporation de développement communautaire des Sources. L’organisme croit que l’abolition du service le samedi n’aidera en rien à combattre l’isolement vécu par plusieurs citoyens des rangs.

Nous, ce qu’on veut, ce sont des services de proximité. De voir que le service a été réduit, on a été fortement déçu , lance Isabelle Forcier, directrice générale de la Corporation de développement communautaire des Sources.

Le ministère des Transports n’a pas suivi

Isabelle Forcier dit néanmoins comprendre la situation. Le Service de transport collectif des Sources a vraiment travaillé fort pour être dynamique et proactif. Malheureusement, le ministère des Transports n’a pas suivi , regrette-t-elle.

Nous, les activités, c’est principalement le week-end. [...] Ce sont des choses qui ne seront plus accessibles à la population qui n’ont pas de voiture et qui ne peuvent pas profiter du covoiturage.

Même sans voiture, Hélène Maltais Vézina réussit à mener une vie active grâce au transport en commun dans la MRC des Sources. Mais elle craint que ce soit beaucoup plus compliqué de maintenir ce rythme en raison de l’annonce de la réduction des services dans la MRC des Sources.

Ils veulent qu’on prenne le transport en commun dans le discours officiel. Mais concrètement, c’est le contraire qui est en train de se passer. Avant, on pouvait avoir accès à certains villages. Maintenant, ça sera limité , regrette-t-elle.

Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable a répondu par courriel évaluer présentement comment rendre les programmes d’aide financière plus flexibles et adaptés aux réalités régionales.

Avec les informations de Thomas Deshaies