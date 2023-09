Élever des fourmis : un passe-temps rare qui peut aider des entomologistes

L’élevage de fourmis est un passe-temps rare qui commence à intéresser de plus en plus de personnes en Alberta. Il y aurait près de 90 éleveurs de fourmis dans la province, majoritairement à Edmonton, selon un passionné, Scot Ellacott.

Scot Ellacott est fasciné par les fourmis depuis l'enfance, il les trouve plus faciles à élever qu'un poisson et plus intéressantes à regarder que les coléoptères, car elles sont plus actives.

J'ai une colonie de fourmis charpentières qui a 5 ans maintenant et qui compte 800 ouvrières, et j'ai 20 à 30 petites colonies , dit-il en ajoutant qu'il lui arrive de vendre les plus petites colonies pour financer sa passion.

Scot Ellacott capture des fourmis dans la nature, armé d'un contenant en plastique. Parfois, il doit utiliser d'autres outils comme une truelle de jardin pour dégager la terre. Son but est de trouver une fourmi reine. Il n’est pas préférable de capturer les fourmis ouvrières.

Une fois attrapées, les fourmis sont transférées dans une éprouvette avec un peu d'eau au fond, dont le rôle est d'humidifier le coton pour qu'elles puissent s'hydrater. Les fourmis ouvrières sont nourries d’eau sucrée, alors que la diète des fourmis reines inclut des protéines.

Les fourmis y resteront pendant au moins un an, le temps qu’elles créent leur colonie avant d'être placées dans un vivarium , dit-il.

La province compte 120 espèces de fourmis, dont une quarantaine à Edmonton. Cependant, le comportement de la majorité d'entre elles est encore inconnu, comme l'explique James Glacier, entomologiste au Zoo de Calgary.

Les fourmis ne sont pas vraiment étudiées en Alberta. Je travaille dans ce domaine depuis une quinzaine d'années et elles sont encore un mystère , dit-il, ajoutant qu'il a appris qu'une espèce de fourmis préfère se nourrir de fruits plus tôt que de viande grâce à Scot Ellacott.

Il ajoute que les éleveurs transmettent des informations importantes aux chercheurs, car ces derniers n’ont pas le temps nécessaire à consacrer à un élevage.

Avec des informations de Liam Harrap