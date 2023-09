Feux de forêt : la MRC d’Abitibi-Ouest partagera ses leçons au congrès de la FQM

La MRC d'Abitibi-Ouest partagera son expérience en lien avec les feux de forêt de cet été au 81e Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), vendredi à Québec.

Le préfet Jaclin Bégin participera à un atelier ayant pour thème Les mesures d’urgence : mieux soutenir les élus. La MRC d'Abitibi-Ouest estime que l’état d’urgence de cet été a permis de réaliser l’importance pour les municipalités de travailler ensemble avec la MRC et la Ville de La Sarre, qui disposent de plus de ressources.

C’est ce qu’on a fait lors des feux forêts avec les municipalités de La Reine, Saint-Lambert et Normétal. Il y avait un comité de coordination et d'information qui se tenait régulièrement. Et là, il y avait vraiment une richesse incroyable de solidarité, d’informations, d’outils. Et nous, à la MRC, on offrait des ressources pour pouvoir mettre en application les informations », souligne le directeur général de la MRCAO, Normand Lagrange.

Si La Sarre est bien équipée pour recevoir des sinistrés, la situation a aussi permis de constater qu’il faudra prévoir une alternative advenant que La Sarre soit évacuée à son tour.

Il faut avoir une longueur d’avance et se demander s’il y a une ville qui peut nous aider, comme Amos ou Rouyn-Noranda, qui sont à proximité. Il faut avoir cette chaîne d’informations et d’ententes pour améliorer le fait que nous sommes des petits milieux avec peu de ressources. Si on double ou triple ces ressources en travaillant en collégialité, la clé est vraiment là. C’est ce qu’on a fait et ç'a donné de bons résultats , estime M. Lagrange.

D’autres désastres naturels

Toute cette réflexion est importante, selon la FQM, qui croit que les municipalités seront à nouveau confrontées à d’autres désastres naturels. Un avis que partage Normand Lagrange.

Les changements climatiques, certains y croient, certains n’y croient pas, mais nous, on les vit. On les a vécus cette année avec une sécheresse incroyable qui a également touché nos producteurs agricoles. Donc, il faut vraiment revoir comment on travaille avec ces événements de Dame Nature, sur lesquels on a n’a pas le contrôle mais pour lesquels on doit mieux se préparer , prévient-il.

Être assis à la table régionale

La MRC d'Abitibi-Ouest plaide aussi pour que les municipalités et les MRC fassent partie intégrante de l’organisation régionale de la sécurité civile. Cela leur permettrait d’être plus rapides, plus efficaces et d’avoir la bonne information au bon moment, selon la MRC.

Ça éviterait d'augmenter le nombre d'intermédiaires avant d’avoir des réponses ou que les gens puissent faire des demandes. Parce que les municipalités doivent passer par le système de demandes à l’organisation régionale et qu'elles sont en attente. On a parfois attendu des heures pour ne pas dire des jours, alors qu’on avait besoin de réponses maintenant. C'est un apprentissage qu’on a fait, qu’on a vécu, et je crois que les organisations régionales de sécurité civile seront ouvertes à revoir ça. On le souhaite et c’est ce qu’on va demander au gouvernement , mentionne Normand Lagrange.

- Avec la collaboration de Lise Millette et de Martin Guindon