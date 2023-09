MPI présente une offre finale aux employés en grève

La Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) a déposé sa dernière offre qu'elle qualifie de « finale » au Syndicat des employés du gouvernement et des employés généraux du Manitoba (MGEU). Ce syndicat représente près de 1700 travailleurs de MPI qui sont en grève depuis le 28 août.

L'employeur propose toujours des augmentations salariales annuelles générales de 2 % sur une période de quatre ans et une prime unique de 1800 dollars, ce qui représente 2,8 % du salaire moyen.

Il propose désormais une majoration salariale de 1 % pour toutes les catégories d'employés, ce qui était offert à 75 % des employés dans la dernière offre.

L'offre comprend également un échelon supplémentaire dans l'échelle salariale de MPI , ce qui représente une augmentation de 3,5 % pour tous les niveaux de salaire. Cette augmentation a été avancée d'un an et prend donc effet au début de la deuxième année du contrat, c'est-à-dire à partir du 1er octobre de cette année, indique le communiqué de presse de la société d'État.

Publicité

Dans son offre précédente, MPI avait indiqué que cette augmentation entrerait en vigueur en 2025, selon un tableau publié sur son site web.

On espère que les employés pourront voter sur cette offre finale, ce qu'ils n'ont pas pu faire avec l'offre proposée le 22 août avant le déclenchement de la grève , lance le président du conseil d’administration de MPI , Ward Keith.

Les deux parties ont accepté de retourner à la table de négociations le 14 septembre dernier en présence d'un conciliateur. Les deux parties ont tenu quatre jours de négociations, qui se sont conclues mardi matin.

Si le syndicat ne soumet pas l'offre au vote, une grève pourrait se poursuivre dans la province pendant une période de 60 jours , selon Keith Ward.

Publicité

Ce dernier affirme qu'en vertu du droit du travail au Manitoba, la grève peut continuer jusqu'à ce qu'un arbitrage contraignant soit nécessaire pour résoudre le conflit.

Le président du MGEU , Kyle Ross, a dénoncé cette offre de MPI, par le biais d'un courriel.

L'offre de l'employeur concernant les salaires n'a quasiment pas changé depuis le début de la grève. Ça tombe toujours à court de l'augmentation du coût de la vie , affirme-t-il.

C'est un peu frustrant qu'ils continuent d'appeler cela des offres finales. Nous savons qu'ils reviendront à la table et négocieront, espérons-le, le plus tôt possible, et que nous pourrons résoudre ce problème , ajoute-t-il, en entrevue avec CBC/Radio-Canada.

Il indique que le syndicat n'a pas l'intention de soumettre cette offre au vote des membres.