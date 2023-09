Un nouvel aréna de 94 M$ : la ministre Charest invite Saguenay à passer par le PAFIRSPA

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, invite Saguenay à déposer un projet au sein du Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour obtenir de l’argent de Québec pour la construction d’un nouvel aréna.

L’intention de Saguenay d’aller de l’avant d’ici cinq ans avec un amphithéâtre neuf d’une valeur estimée de 94 millions de dollars a été annoncée en conférence de presse mardi matin. Cet édifice de 4500 places viendrait remplacer le Centre Georges-Vézina.

On a un programme normé d'infrastructures et s'ils veulent un amphithéâtre ou quoi que ce soit, il faut déposer dans ce projet-là , a commenté la députée de Brome-Missisquoi, lorsqu'interrogée dans les couloirs de l’Assemblée nationale mardi.

Elle faisait référence à une demande via un décret pour obtenir les sommes nécessaires, même si le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, a dit qu’il ne visait pas nécessairement un décret.

Le PAFIRSPA limite l’aide de Québec à un montant de 20 millions de dollars.

J'ai un programme normé, c'est là-dedans qu'il faut déposer , a conclu la ministre.

De l'avant sans garanties de Québec et Ottawa

Lors de la conférence de presse, Michel Potvin avait cependant assuré que les finances de Saguenay sont assez bonnes pour aller de l'avant avec une telle infrastructure, et ce, même sans garanties de participation de Québec et d'Ottawa.

Le conseiller Michel Potvin est le président de la Commission des finances de Saguenay.

Au niveau financier, quand on est arrivé en 2017, on n'avait pas de réserve financière. Maintenant on a 20 millions. On payait environ 20 millions de court terme qu'on finançait à long terme. On a réglé ça. La situation financière de Saguenay est très bonne actuellement. On s'est replacé comme il faut, comme ça devrait être depuis toujours. C'est ça qui nous permet d'être, d'être un peu plus d'envergure, de faire des projets comme ça, de prendre, ce que j'appelle, un peu plus de risques , a dit en matinée Michel Potvin.

Il n'a pas été possible d'obtenir des commentaires de la part de la ministre régionale, Andrée Laforest, qui plaidait pour des rénovations majeures du Centre Georges-Vézina de 30 millions financées aux deux tiers par le PAFIRSPA .

Serge Gaudreault s’oppose

Du côté des conseillers de Saguenay, au moins un d’entre eux s’oppose au projet, soit Serge Gaudreault.

On va voter sur quoi? Sur des plans qu'on n'a pas? Sur un projet de 94 millions pour faire un bâtiment, peut-être à côté du Pavillon de l'agriculture? Puis ce matin, il n'a pas vraiment mis les cartes sur la table, M. Potvin, parce que moi, ce que je sais, c'était sept ans, deux glaces, le Pavillon de l'agriculture, puis moi je n'étais pas pour ça , a exprimé le conseiller du district #7.

Le conseiller municipal Serge Gaudreault s'oppose au projet de nouvel aréna pour remplacer le Centre Georges-Vézina.

Absente à la conférence de presse, Mireille Jean a indiqué avoir des réserves, mais elle a dit attendre avant de commenter.

Des heureux

Dans le projet présenté, les élus souhaitent aussi conserver la patinoire olympique du Centre Georges-Vézina pour les besoins du patinage de vitesse sur courte piste. Cette nouvelle a réjoui le président de l'Association de patinage de vitesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Christian Simard.

On nous exige une glace olympique, par exemple, pour la conservation du fameux Centre Marc Gagnon. C'est une exigence absolue et donc pas de glace olympique, pas de centre Marc Gagnon, pas de développement comme on a connu de vedettes comme on a sorti d'ici de la région. Alors, c'est important pour nous de pouvoir faire comprendre au public que ça nous prend une glace olympique à la fois pour pouvoir continuer notre apogée et puis aussi pour permettre à nos patineurs de patiner sur une glace de plus en plus sécuritaire , a souligné Christian Simard.

