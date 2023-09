Comment respecter la Journée du chandail orange

Les créateurs et les vendeurs de chandails orange, symbole de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, se sont multipliés au Canada, mais ils ne se valent pas tous.

Lancé en 2013, le chandail orange est devenu un symbole de solidarité avec les survivants des pensionnats pour Autochtones. L’idée est partie de l’histoire d'une fillette de 6 ans, Phyllis Webstad, et s'est généralisée depuis.

Toutefois, la Société du chandail orange n’a l’exclusivité ni sur les chandails orange ni leur slogan, « Chaque enfant compte ». Depuis, plusieurs organisations ont lancé leur propre variation du chandail.

C’est le cas de Diana Frost, la fondatrice de CIF Reconciliation Society, qui a choisi de lancer un chandail orange en 2017. À l’époque, il était difficile de se procurer le chandail officiel.

Moi-même, j’avais du mal à trouver un chandail orange avec une pièce d’art autochtone sur le devant. Je voulais quelque chose d’authentique, qui offre une contribution aux communautés autochtones.

Le chandail a été créé avec la collaboration de l’artiste Kalum Teke Dan et affiche le slogan officiel. Aujourd’hui, Diana Forst produit des milliers de chandails orange chaque année. Les profits des ventes sont réinvestis dans la marche Pokaiks-The children, qui a lieu à Calgary depuis quelques années.

Ouvrir en mode plein écran Diana Forst a créé l'entreprise Colouring It Forward, qui vise à mettre de l'avant des artistes issus des communautés autochtones et métisses. Photo : Radio-Canada / Édith Boisvert

Pour l’artiste calgarienne, il ne s'agit pas simplement de porter un chandail orange pour être solidaire, mais il est important d’avoir une démarche dans cet achat : C’est une cause très importante, c’est important que vous trouviez un chandail qui est produit par une compagnie ou une ONG autochtone.

Attention aux escroqueries

Wes Lafortune, du Bureau d’éthique commerciale, explique que les consommateurs doivent faire attention lorsqu’ils font leur achat. Par le passé, certaines entreprises vendaient des chandails orange sans être liées à une organisation caritative.

Pour ne pas acheter de chandail d’une compagnie qui ne donne pas de contributions aux communautés autochtones, il conseille de se renseigner sur les vendeurs. « Les petites compagnies, tout comme les grandes, ont des comptes à rendre, elles doivent montrer où va l’argent », ajoute Wes Lafortune.

Cette année, aucune escroquerie n’a été signalée au Bureau d’éthique commerciale.

Partenariat avec de grandes surfaces

Il est aussi possible d’acheter des chandails orange dans de grandes enseignes tout en encourageant des organisations à but non lucratif. À Canadian Tire, les profits sont remis au Orange Jersey Project, qui vise à sensibiliser les jeunes joueurs de hockey à l’histoire des pensionnats pour Autochtones.

Tigre géant vend aussi des chandails avec le slogan « Chaque enfant compte ».

La vente est une collaboration avec Indspire et l’artiste Patrick Hunter. Tous les profits sont remis à cette organisation, qui fournit des bourses d’études à ceux qui désirent se lancer après le secondaire dans des programmes d'études consacrés aux Autochtones ou des langues autochtones.

L’an dernier, la vente à permis d’amasser 207 000 $.

Walmart vend aussi plusieurs chandails créés par Indigenous Proud et l'on peut lire sur son site Internet que la totalité des profits est aussi remise à l’organisme Indspire. En revanche, sur le site de la grande marque, on peut trouver un autre chandail, une chemise plutôt, mais rien n’indique que le vendeur est lié à une communauté ou une organisation autochtone.

C'est surtout sur les boutiques en ligne qu’il est plus difficile de s’assurer d’où provient le produit et où va l’argent.

Par exemple, sur Amazon, beaucoup de vendeurs annoncent des chandails en soutien avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Toutefois, il n’y a aucune mention de dons ou d’une volonté de contribuer aux fonds d'une organisation sur les pages de ces vendeurs.