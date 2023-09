Une nouvelle formule pour les festivités du match Panda à Ottawa

Le traditionnel match Panda doit avoir lieu dimanche, à Ottawa, et les autorités commencent d’ores et déjà à se préparer pour tenter d’assurer des festivités dans le calme.

Quelques changements sont d’ailleurs prévus cette année pour éviter tout débordement, compte tenu de la réputation houleuse des festivités entourant cet affrontement au football entre l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton.

D’abord, la partie doit se dérouler un dimanche, alors que par les années précédentes, le match Panda se tenait les samedis. Les autorités espèrent ainsi que l'événement aura moins des ères de fête.

Cette année, l’Université d’Ottawa compte également organiser des festivités toute la journée pour divertir les étudiants. Un stationnement à l’ouest du campus, le plus loin possible du quartier résidentiel de Côte-de-Sable, a été sélectionné pour accueillir les festivités.

Par ailleurs, cette année, ce n’est pas la Ville qui doit payer les frais pour la présence des policiers. Les deux universités prévoient de séparer la facture, tel que confirmé par la conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante. Les coûts avoisinent habituellement les 500 000 $.

Porte-à-porte

Depuis lundi, des agents de police et des agents des règlements municipaux s’adonnent au porte-à-porte dans le quartier Sandy Hill et dans les environs pour encourager les étudiants à célébrer de façon responsable , comme l’explique le policier communautaire pour la Basse-Ville et Côte-de-Sable, Sébastien Lemay.

Des agents de police et des agents des règlements municipaux s'adonnent au porte-à-porte dans le quartier Sandy Hill et dans les environs avant la fin de semaine du match Panda.

C’est une tradition annuelle qu’on veut voir se répéter d’année en année, mais on ne veut pas que ce soit terni par malheureusement de mauvais comportements , plaide-t-il.

Sébastien Lemay est policier communautaire pour la Basse-Ville et Côte-de-Sable.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) avertit que l’inobservation des règlements municipaux, dont celui relatif au bruit, peut entraîner une amende pouvant atteindre 1000 $ .

Le SPO compte maintenir une présence importante et prolongée au marché By, à Côte-de-Sable et dans Ottawa-Sud, dans le cadre des célébrations pré et post-Panda , écrit le service policier.

Les agents se concentreront sur les infractions à la Loi sur les permis d’alcool et les écarts de conduite en général , poursuit le SPO . Encore une fois cette année, les autorités s’en tiennent à une application stricte [de la loi] et une tolérance zéro .

Le SPO encourage les participants à célébrer de façon responsable .

La sûreté du public sera la priorité absolue.

Rassemblement sur le campus

On sait qu’on a eu des débordements dans la communauté dans les dernières années, ça, on en est très conscient , laisse entendre, pour sa part, le vice-recteur associé aux Affaires étudiantes de l’Université d’Ottawa, Éric Bercier. C’est ce qu’on essaie de changer avec le plan de cette année .

Ce dernier explique avoir pour objectif d’encourager les étudiants, la communauté, à se rassembler dans un espace précis sur le campus comme demandé par la communauté, pour avoir des activités en soirée et réduire l'achalandage dans la communauté Côte-de-Sable .

On est confiant qu’ils vont venir célébrer ici, de façon intelligente, de façon responsable et qu’ils vont rester plus loin de la communauté Côte-de-Sable , poursuit M. Bercier.

Tous les aspects sont en place pour assurer un événement sécuritaire.

Il y a de la place pour tout le monde [...] On a choisi l’espace qui est le plus grand sur le campus, éloigné de la communauté, le plus à l’ouest possible du campus , détaille-t-il. Cet endroit-ci peut accueillir plusieurs milliers de personnes.

Nettoyage d’après-match

De son côté, l'Université Carleton compte, tout comme le SPO , distribuer des pamphlets dans la communauté contenant des renseignements sur le match Panda afin d’agir en bon voisin responsable .

Une équipe d'étudiants ambassadeurs de l'Université Carleton procédera à un nettoyage d'après-match le matin du lundi 2 octobre afin de ramasser les débris dans les communautés du Glebe et d'Ottawa-Sud , informe également le responsable des communications de l’Université, Steven Reid.

M. Reid ajoute que l’Université sensibilise les étudiants à l’importance de s'amuser en toute sécurité et dans le respect et de réduire les méfaits .

Quant à elle, la conseillère Stéphanie Plante, ne sait pas exactement à quoi s’attendre mais est satisfaite du travail en amont effectué par les universités, le service policier et le Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).

La conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante.

On espère cette année avec le changement du dimanche, avec les changements d’horaire et avec tous les services policiers que les choses vont se calmer un peu , dit-elle en croisant les doigts.

Une formule gagnante?

Si elle était aux premiers abords préoccupée par la situation, la présidente de l'association de citoyens Action Côte-de-Sable, Louise Lapointe, est rassurée cette année.

La présidente de l'association de citoyens Action Côte-de-Sable, Louise Lapointe. (Photo d'archives)

Cette dernière rappelle qu’il était initialement prévu que l’après-match se tienne à l’aréna Côte-de-Sable. Elle est donc soulagée de constater que les festivités doivent désormais avoir lieu sur le campus, avant et après le match.

Elle est également ravie d’apprendre que les policiers comptent assurer une présence accrue dans le quartier dès vendredi. On a des inquiétudes que des gens profitent de toute la fin de semaine pour célébrer.

Mme Lapointe est optimiste. J’ai espoir qu’on ait justement trouvé cette formule gagnante , lance-t-elle. J’ai espoir qu’en donnant un espace [...] ça pourrait aider à limiter les débordements.

Avec les informations de Rémi Authier et de Frédéric Pepin