Une année qui a tout changé pour Quentin Miller

De retour du camp des Canadiens, Quentin Miller flottait encore un peu sur un nuage au Centre Vidéotron, mardi matin. Le gardien de but des Remparts ne s'ennuiera toutefois pas d’avoir à arrêter les tirs de Cole Caufield.

Bien des choses ont changé pour Miller qui, à pareille date l’an dernier, se battait encore pour un poste dans l’alignement des diables rouges.

Après avoir gagné le rôle de gardien substitut, le Montréalais a suffisamment impressionné derrière William Rousseau pour attirer l’attention des dépisteurs du Tricolore, qui en ont fait un choix de 4e ronde (128e) au repêchage de la LNH en juin dernier.

Ouvrir en mode plein écran Substitut de William Rousseau la saison dernière, Miller aura de plus grandes responsabilités cette saison avec les Remparts. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Jouer au Centre Bell, c’était un rêve depuis que je suis jeune. Rentrer sur la glace au son de Fix You, d’enfin le vivre, c’est difficile à réaliser. Je regardais autour et c’était vraiment impressionnant , relate l’athlète de 18 ans au sujet du match intra-équipe des Canadiens disputé devant public, la fin de semaine dernière.

Publicité

Caufield à un autre niveau

Après une belle performance au tournoi des recrues, Quentin Miller a remporté une invitation au véritable camp d'entraînement de l’équipe de son enfance. Une première occasion pour lui de se frotter à des joueurs de la Ligue nationale, dont le redoutable duo formé par Nick Suzuki et Cole Caufield.

Ils sont incroyables. Ils font tous les exercices ensemble. Ils ont une chimie. Ils se trouvent sur la glace. Ils m’ont vraiment impressionné , raconte le cerbère des Remparts.

Ouvrir en mode plein écran Cole Caufield (à gauche) et Nick Suzuki ont impressionné Quentin Miller. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Quant au tir de Caufield, Miller n’avait jamais rien affronté de tel. [James] Malatesta avait un bon lancer, mais Caufield, il s’en venait et je me disais : "je l’ai, je l’ai, je l’ai" et il marquait. C’est vraiment à un autre niveau.

Jake Allen comme mentor

Retranché par le grand club dimanche, le jeune gardien a reçu de précieux conseils du vétéran Jake Allen et des entraîneurs des Canadiens qui lui ont donné des points à travailler. Il y a plein d’aspects techniques que j’ai à améliorer. Je suis loin d’être parfait , admet-il.

Publicité

Dans le contexte, c’est tout sourire que Miller a retrouvé ses coéquipiers des diables rouges à l’entraînement, mardi matin. Rien de tel pour polir son jeu qu’une première saison comme gardien numéro 1 de l’équipe.

Je suis excité à l’idée de jouer beaucoup de matchs , lance celui qui sera devant le filet vendredi soir contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Veilleux garde les choses simples

Malgré deux défaites de 5-3 pour commencer la saison, Éric Veilleux semblait plutôt satisfait, mardi, de ce qu’il a vu de sa troupe lors de la première fin de semaine de la saison de la LHJMQ .

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Remparts Éric Veilleux Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

J’ai aimé la façon dont on a compétitionné. Les joueurs comprennent que ça doit faire partie de notre ADN , a mentionné le nouvel entraîneur-chef des Remparts, se gardant toutefois de nommer des joueurs en particulier.

Quant à l’adaptation au niveau système de jeu qui vient souvent avec un changement d’entraîneur, Veilleux ne semble pas trop s’en faire.