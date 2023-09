Le Réseau de protection animale de la Baie-des-Chaleurs suspend ses activités

Un autre organisme venant en aide aux animaux est contraint de freiner ses opérations en Gaspésie. Le Réseau de protection animale de la Baie-des-Chaleurs (RPABDC) suspend ses activités pour une durée indéterminée.

L’ OBNL prenait en charge les animaux errants et abandonnés dans les MRC Avignon et de Bonaventure, soit 24 municipalités, dans le but de leur trouver un nouveau foyer.

Or, le Réseau, qui ne bénéficie d’aucune aide financière récurrente, n’était plus porté que par quatre bénévoles qui reçoivent au minimum une dizaine de demandes par semaine.

L’organisme se voit donc obligé de mettre ses prises en charge et ses communications sur la glace puisque ces bénévoles sont à bout de souffle.

Nous sommes des personnes avec des vies actives, avec des vies professionnelles et familiales, alors on fait ça en plus de nos emplois, donc c’est très prenant , indique la présidente du conseil d’administration du RPABDC , Mia Ste-Marie.

C’est épuisant et à un moment donné ça a juste plus de bon sens.

Mme Ste-Marie indique aussi que le manque de temps et de ressources financières permet pas à l'organisme de former des employés supplémentaires. La présidente ne cache pas son inquiétude face à cette situation.

Je pense à tous les animaux qui sont actuellement en attente d’aide. Je pense aussi aux animaux qui vont avoir froid, qui vont avoir faim, qui vont être blessés pendant les prochains mois où il va faire froid. Ça me fend le cœur , confie-t-elle.

Refuge animalier

Le Réseau de protection animale de la Baie-des-Chaleurs continuera à travailler, avec un comité intermunicipal, à l’implantation d’un refuge animalier dans l’espoir de voir ce projet se concrétiser.

Mia Ste-Marie précise toutefois qu’aucune aide n’est actuellement disponible pour la mise sur pied d’un tel service. Elle invite les citoyens à interpeller leur maire ou leurs députés à ce sujet.

On aimerait que les élus de tous les niveaux réalisent à quel point le service est important pour les citoyens et la région. On apprécie beaucoup les dons de chacun […], mais on est rendu à une étape où on a besoin de financement substantiel et concret , affirme-t-elle.

Le Réseau n’exclut pas une reprise de ses activités si le financement est au rendez-vous et prévoit compléter l’accompagnement des animaux déjà en famille d’accueil.

Avec les informations de Roxanne Langlois.