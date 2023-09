Dernière semaine décisive pour les Blue Jays

Si tout se passe bien, les Blue Jays devraient jouer en éliminatoires. Mais attention, le moindre faux pas pourrait mener à une grosse désillusion. Tout se joue cette semaine.

Toronto peut actuellement décrocher un titre d'équipe repêchée dans la Ligue américaine. Mais les Jays ne sont pas les seuls à encore prétendre à cette place. Ils sont en compétition avec les Astros et les Mariners. Les Canadiens ont à l’heure actuelle 3 victoires de plus que Seattle et une de plus que Houston.

Les sites spécialisés voient les Blue Jays participer aux phases finales. FanGraphs.com estime à 97,7 % les chances de Toronto de décrocher un laissez-passer pour les séries. Sur BaseballReference.com, ce chiffre grimpe à 97,9 %.

Il reste actuellement 6 matchs à disputer pour Toronto, 3 contre les Yankees et 3 contre les Rays. Pour que les Blue Jays ne décrochent pas de laissez-passer, il faudrait un concours de circonstances bien particulier. Les Canadiens pourraient s'inquiéter s’ils perdent au moins 5 rencontres. Dans ces conditions, si les Astros remportent 3 matchs et les Mariners 5 matchs alors la saison serait terminée pour Toronto. Autre possibilité, si Toronto perd tous ces matchs, alors Houston pourrait se contenter d'en gagner 2 et Seattle 4 pour que les équipes américaines se qualifient.

Portés par une belle fin de saison, les Blue Jays auront en plus l’avantage du terrain puisque ces dernières rencontres se disputent toutes à domicile.

Calendrier des Blue Jays :

Mardi 19 h 07 : Yankees - Blue Jays

Mercredi 19 h 07 : Yankees - Blue Jays

Jeudi 19 h 07 : Yankees - Blue Jays

Vendredi 19 h 07 : Rays - Blue Jays

Samedi 15 h 07 : Rays - Blue Jays

Dimanche 15 h 07 : Rays - Blue Jays