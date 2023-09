La hausse du nombre de cas de COVID-19 s’accompagne d’inquiétudes en Colombie-Britannique

Les plus récentes données du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) indiquent que les cas de COVID-19, les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès liés à la maladie ont augmenté au cours de la période de quatre semaines allant du 20 août au 16 septembre.

Les cas confirmés de COVID--19 ont presque doublé dans la période, passant de 366 au cours de la première semaine à 628 lors de la dernière. Au cours de la dernière semaine, 178 hospitalisations ont également été signalées. Le nombre de décès a aussi augmenté, passant de 10 dans la première à 22 lors de la dernière semaine.

Là pour rester

La COVID-19 n'est jamais partie , déclare le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver.

On a maintenant près de 100 cas diagnostiqués sur une base quotidienne. C'est dû au fait que les gens ont été vaccinés il y a plus de six mois, dans la plupart des cas, et que l'efficacité du vaccin diminue.

Il ajoute que lorsque la COVID-19 était un concept nouveau, les gens devaient être vigilants puisque le virus était méconnu. Les choses ont toutefois changé.

C'est un virus saisonnier. Il se peut, dans un contexte de fatigue de la COVID-19, que les gens soient un peu moins prudents dans les activités qui réduisent la transmission virale , dit le docteur Conway.

Les exigences en matière de port du masque et d'isolement ont été levées depuis plusieurs mois en Colombie-Britannique. Le BCCDC recommande toutefois aux gens de rester chez eux s'ils présentent des symptômes de la COVID-19.

Le Dr Brian Conway est du même avis. Il rappelle également la nécessité de se laver les mains et de porter un masque, lorsqu’indiqué.

Les experts en maladies infectieuses encouragent la population à prendre le vaccin contre la COVID-19 mis à jour, qui cible la principale souche virale actuellement en circulation, dès qu'il sera disponible.

Ouvrir en mode plein écran Santé Canada a approuvé en septembre un nouveau vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible le variant XBB.1.5 pour tous les Canadiens de plus de 6 mois. Photo : pool/afp via getty images / CARLOS OSORIO

Inquiétudes dans les écoles

Les directives du BCCDC sur la COVID-19 dans les écoles stipulent que les élèves malades doivent rester à la maison jusqu'à ce qu'ils puissent participer pleinement aux activités régulières .

Il n'est pas nécessaire de porter un masque et les enfants peuvent continuer à aller à l'école si un membre de leur famille est malade.

La Dre Laura Sauvé, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, a déclaré qu'elle voyait de plus en plus d'enfants arriver à l'école en toussant et avec le nez qui coule.

Je pense qu'il est très important de réfléchir aux moyens d'éviter de tomber malade , dit-elle, ajoutant qu'il est bon de porter le masque à l’école lorsque des symptômes apparaissent.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a indiqué à CBC /Radio-Canada qu'il aurait plus d'informations à partager sur les plans provinciaux pour la saison des virus respiratoires dans les jours à venir .

