Lancement d’une campagne contre les violences basées sur le genre en Saskatchewan

Le regroupement de femmes francophones de la Saskatchewan Entr’elles a participé, mardi, au lancement d'une campagne nationale contre les violences faites aux femmes. Initiée par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, le slogan de cette campagne est « Unissons nos voix contre les violences genrées ».

L’objectif de la campagne est d'offrir des ressources pour soutenir les femmes francophones et acadiennes qui sont victimes de violence, peu importe l'agresseur.

La vice-présidente de l’organisme Entr’elles, Mélissa Gagnon, espère que cette campagne encouragera la province à créer des ressources en français.

Je suis optimiste, mais en même temps je connais la réalité puisque je sais que le français est toujours oublié derrière. J’espère que ça va faire une différence, déjà c’est un sujet qui est déjà plus parlé dans la communauté , explique Mélissa Gagnon.

À travers leur campagne, l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) offre notamment deux répertoires de services et d’outils en français, un guide de soutien pour les proches et témoins ainsi que des capsules vidéos sur la violence genrée.

La directrice générale de l’ AFFC , Soukaina Boutiyeb, souligne que le soutien peut se faire par le biais de gestes quotidiens.

C’était une campagne qui se voulait réaliste étant donné que l’engagement de certains gouvernements n’est pas assez. Une campagne qui venait démontrer qu’en fin de compte on peut faire une action quand même positive. D’abord, il s'agit de croire cette personne-là, ce qu’elle est en train de vivre, et ensuite, montrer que ces femmes ne sont pas seules et qu’il y a un entourage pour les soutenir , indique-t-elle.

En juillet dernier, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 20,3 millions de dollars dans le cadre d’un accord bilatéral avec la Saskatchewan. Il s'agit pour ce financement de mettre fin à la violence fondée sur le genre dans la province.

Avec les informations de Bryanna Frankel