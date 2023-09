Taux de départs alarmants chez les fonctionnaires québécois

Les statistiques sont claires : la fonction publique québécoise peine de plus en plus à retenir ses employés. Dans plusieurs secteurs, le taux de départs volontaires a augmenté de manière significative depuis deux ans, au point de frôler les 20 % à certains endroits, comme au ministère de l’Éducation.

En 2022-2023, pas moins de 18,5 % des effectifs du ministère de l’Éducation ont volontairement quitté leur emploi, comparativement à 11,9 % pour l’année 2020-2021.

Au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, le taux de départs volontaires atteignait 18,1 %, l’an dernier, même si la création de ce ministère est toute récente, puisqu'elle remonte à janvier 2022.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, le taux de départs volontaires est passé de 12,32 %, il y a deux ans, à 16,26 %, l’an dernier.

Radio-Canada a pu consulter ces statistiques inquiétantes dans les rapports annuels des ministères et des organismes du gouvernement du Québec qui ont été déposés mardi à l’Assemblée nationale.

Le taux de départs volontaires inclut les retraites et les mutations, mais plusieurs ministères et organismes admettent dans leur rapport annuel que la hausse observée est en bonne partie attribuable aux nombreuses démissions de fonctionnaires.

C’est le cas notamment à la Sûreté du Québec (SQ), où plus de 15 % des employés civils sont partis l’an dernier. Idem à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), où le taux de départs volontaires frôle désormais les 14 %.

Ouvrir en mode plein écran L'année 2022-2023 a notamment été marquée par les problèmes du lancement de SAAQClic à la SAAQ. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Le taux de départs volontaires pour l’année financière 2022-2023 est plus élevé que ceux des deux exercices précédents , peut-on lire dans le rapport annuel du ministère de l’Environnement, qui affiche un taux de 12,6 %.

Cela s’explique principalement par le nombre plus élevé de démissions du personnel régulier.

C’est énorme comme taux!

Depuis des années, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) sonne l’alarme au sujet des problèmes de rétention de personnel. En prenant connaissance des statistiques les plus fraîches, le président général ne peut que constater l’aggravation du phénomène.

C'est énorme comme taux! On ne parle pas juste d'augmentations de 1 ou 2 % , déplore Christian Daigle.

À son avis, les taux de départs volontaires enregistrés en 2022-2023 sont la preuve que la fonction publique québécoise est devenue un club-école servant de tremplin aux employés, qui font ensuite le saut vers le municipal, le fédéral ou le privé afin d’obtenir de meilleures conditions de travail.

C'est majeur et ça vient démontrer ce qu'on dénonce depuis des années; le gouvernement n'a rien fait pour corriger la situation.

Ouvrir en mode plein écran Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Photo : Radio-Canada

Selon M. Daigle, les risques découlant de ce problème de rétention sont réels, car plusieurs ministères et organismes offrent des services directs à la population, comme la SAAQ , la SQ ou le ministère des Transports.

En plein contexte de négociations pour renouveler les conventions collectives du secteur public, M. Daigle y voit un argument de plus pour convaincre Québec de délier les cordons de la bourse.