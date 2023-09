La boutique Kitch Up troque la rue Racine à Chicoutimi pour le Carré Davis à Arvida

La boutique de meubles aux styles rétro Kitch Up, située sur la rue Racine à Chicoutimi, déménage à Arvida, pour se joindre au local de Décoration Brassard, situé au Carré Davis, qui appartient à la même propriétaire.

Le déménagement devrait être complété d’ici la fin de la semaine, mais les clients peuvent déjà se rendre à la succursale à Arvida.

Sa propriétaire, Jennifer Brassard, explique que ce déménagement permettra de mieux répondre à la demande, mais aussi de diminuer les frais fixes mensuels de l’entreprise.

Je me suis rendu compte des frais et des coûts, qu’est-ce que ça rapportait? [...] Ça faisait plus ou moins du sens par rapport à où on voulait s'en aller , a-t-elle fait valoir mardi au micro de Place publique.

Elle ajoute que Décoration Brassard et Kitch Up vont demeurer deux entreprises distinctes. La boutique avait pignon sur la rue Racine depuis près de dix ans.