Plus de décès que prévu à l’ancien pensionnat pour Autochtones Chooutla, à Carcross

Les recherches par géoradar sur l'emplacement de l’ancien pensionnat pour Autochtones Chooutla, près de Carcross, ont trouvé 15 « anomalies » dans le sol qui pourraient être des sépultures anonymes anciennes. Des recherches exhaustives dans les archives du Yukon par une entreprise privée ont par ailleurs conclu que 33 décès sont survenus dans cet établissement.

Or, la Commission de vérité et réconciliation du Canada avait estimé à 20 le nombre d’enfants morts dans cet établissement géré par l’Église anglicane entre 1911 et 1969.

Ouvrir en mode plein écran Selon les recherches historiques, menées par une entreprise spécialisée, et présentées publiquement mardi, 33 enfants ont perdu la vie au pensionnat pour Autochtones Chooutla, au Yukon, soit 13 de plus que le nombre qui avait été estimé précédemment. Photo : Radio-Canada / Jackie Hong

Pour sa part, le groupe de travail des Premières Nations du territoire, créé pour chapeauter les fouilles et présidé par Judy Gingell, a toujours cru que le nombre de victimes atteindrait plutôt 42.

Découvrir la vérité n’allait jamais être facile.

Notre peuple a vécu avec les horribles souvenirs de l’ère des pensionnats pendant des générations , ajoute Mme Gingell par voie de communiqué. Mes pensées, aujourd’hui, sont avec les familles de ces enfants qui ne sont jamais revenus à la maison et les survivants qui portent un lourd fardeau. J’espère que cette mise à jour [de la situation] aidera le processus de guérison.

Deux types de recherches en parallèle

Les recherches dans les possibles sépultures du pensionnat Chooutla ont été menées par deux entreprises externes : GeoScan, pour les fouilles par géoradar, et Know History, pour les recherches aux Archives du Yukon, ainsi que celles de l’Église anglicane et du gouvernement fédéral.

Ottawa a versé 495 000 $ pour le projet, et le gouvernement du Yukon, 595 000 $. Le pensionnat Chooutla est le premier lieu sur lequel les travaux de recherches se penchent, mais ceux de Whitehorse, de Dawson et de Shingle Point seront également fouillés.

Ouvrir en mode plein écran Le pensionnat autochtone Chooutla à Carcross a été démoli, mais un dernier bloc de ciment gît sur le terrain recouvert de symboles tlingit. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Les travaux sur l'emplacement actuel ne sont pas non plus terminés. Nous en sommes toujours aux premiers jours. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour répondre aux questions des familles et apporter justice à ces enfants. Toutefois, nous croyons que ces rapports nous rapprochent encore un peu plus , peut-on lire dans le communiqué.

Plus de 37 188 m2 de terre ont été inspectés sur l'emplacement même de l’ancien pensionnat ainsi qu’aux alentours en utilisant les techniques de radar pénétrant et de magnétomètre. Les 15 anomalies du sol présentent des caractéristiques spécifiques à de possibles sépultures anonymes.

Douze d’entre elles sont situées sur un terrain plat propice à un enterrement, un peu plus loin de l'endroit où se trouvait le bâtiment, aujourd’hui démoli. Ces emplacements correspondent, par ailleurs, aux descriptions faites par d’anciens pensionnaires.

Les trois autres anomalies se trouvent plus près de l’ancien bâtiment, un secteur perturbé par la construction et la démolition à plusieurs reprises, comme l'explique le communiqué.