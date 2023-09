Leurre d’enfants et agressions sexuelles : 63 accusations contre un ex-enseignant

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve a dévoilé mardi trois nouveaux noms d’utilisateurs qui auraient été utilisés en ligne par Markus Hicks. Cet ex-enseignant de 32 ans est accusé de leurre d’enfants et d'agressions sexuelles.

L'ex-enseignant et ex-entraîneur de volley-ball de Paradise fait déjà face à 63 chefs d’accusation. Il est entre autres accusé de leurre d'enfants, de déguisement dans un dessein criminel, de possession de pornographie juvénile et d’agressions sexuelles.

Mardi, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve a révélé que Markus Hicks aurait utilisé le pseudonyme Maria Winchester dès le début des années 2000, notamment sur la plateforme de clavardage MSN Messenger.

Plus récemment, il aurait utilisé le pseudonyme Brittany Campbell dans des réseaux sociaux. En plus des deux faux profils féminins, il aurait utilisé le pseudonyme masculin Bradol15 sur des sites de rencontres en ligne et d’autres réseaux sociaux.

Ouvrir en mode plein écran L’agent de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve James Cadigan a fait une mise à jour mardi sur l’enquête en cours sur Markus Hicks. Photo : (Ryan Cooke/CBC)

Aucune nouvelle accusation n’a été annoncée mardi. La Force constabulaire royale de Terre-Neuve encourage quiconque détenant des informations sur cette affaire à la contacter.

Une psychologue donne des conseils

La psychologue Janine Hubbard a participé au point de presse de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, mardi, afin de s’adresser aux parents.

Puisque les accusations sont portées contre un ex-enseignant et ex-entraîneur de volley-ball, elle a avancé qu’un sentiment de confiance brisée peut se faire sentir dans la communauté.

Le moment est opportun pour avoir une discussion avec son enfant sur l’utilisation sécuritaire des médias sociaux , a-t-elle déclaré.

Selon cette psychologue, il est fréquent que les victimes d’un crime passent à travers une gamme importante d’émotions. Elles ont aussi besoin de savoir qu’elles ne sont pas à blâmer.

Janine Hubbard propose aux parents d’initier une conversation sans jugement avec leurs enfants, en insistant sur le fait qu’ils ne risquent pas d’avoir des ennuis, peu importe ce qui s’est passé.

Leur sécurité est vraiment plus importante , déclare-t-elle.

Elle ajoute qu’il est important que les sentiments des enfants soient validés par les parents afin qu’ils se sentent ensuite à l’aise de poursuivre la conversation.

Elle invite également les présumées victimes à communiquer avec les autorités. Vous n’êtes pas seules, et ce n’est pas de votre faute , a-t-elle conclu.

Ressources en ligne pour les familles Cyberaide.ca (Nouvelle fenêtre) :le site Web de dénonciation officielle du Canada pour signaler l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne.

:le site Web de dénonciation officielle du Canada pour signaler l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Être parent de préados ou d’ados à l’ère numérique (Nouvelle fenêtre) : cette ressource est destinée à aider les familles qui peinent souvent à vouloir assurer la sécurité de leurs enfants dans le monde numérique d’aujourd’hui.

: cette ressource est destinée à aider les familles qui peinent souvent à vouloir assurer la sécurité de leurs enfants dans le monde numérique d’aujourd’hui. AidezMoiSVP.ca : (Nouvelle fenêtre) ce site aide les ados à bloquer la propagation de photos et de vidéos à caractère sexuel et les accompagne en cours de route.

ce site aide les ados à bloquer la propagation de photos et de vidéos à caractère sexuel et les accompagne en cours de route. CyberJulie : (Nouvelle fenêtre) cette série interactive permet aux enfants d’apprendre la prudence en ligne tout en s'amusant.