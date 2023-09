À quand l’asphaltage des accotements entre Sullivan et Vassan?

Des citoyens reviennent à la charge pour réclamer l’asphaltage des accotements sur le tronçon de 12 km de la route 111 entre les quartiers Sullivan et Vassan, à Val-d'Or.

Adepte de vélo depuis son jeune âge et résident de l’île Siscoe, Yvon Yergeau déplore que ce tronçon fort achalandé ait été délaissé au fil des années par le ministère des Transports du Québec (MTQ). À ses yeux, il est hasardeux d’y rouler à vélo et il réclame une bande asphaltée de trois pieds de chaque côté de la route.

C’est très difficile de rouler et je n’ose plus aller à Val-d’Or en vélo. C’est extrêmement dangereux.

On peut rouler sur l’asphalte, mais il faut surveiller ses arrières et débarquer sur le gravier quand il y a du trafic. Ce ne sont pas tous les conducteurs qui sont coopératifs. Le nouveau gravier qu’ils ont posé rend ça presque impossible à rouler sécuritairement. C’est mou et tu peux perdre le contrôle à tout bout de champ , lance-t-il.

L'accotement en gravier de la route 111, dans le secteur de Sullivan. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Yvon Yergeau n’est pas le premier cycliste à se plaindre du manque d’accotement sur la route 111. Mais des travaux de surfaçage réalisés cet été entre Sullivan et Vassan l’ont convaincu de revenir à la charge.

Ils viennent de refaire deux tronçons, toujours sans accotement, déplore le Valdorien. J’ai fait le tour de la région sur les routes principales et il y a en a partout, sauf ici. Tout ce qu’on veut, c’est le même traitement qu’ailleurs dans la région, surtout qu’on parle de la deuxième route la plus achalandée.

Yvon Yergeau, au bord de la route 111. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Possible en réfection majeure

Dans des échanges par courriel avec Yvon Yergeau au cours de l’été, dont Radio-Canada a obtenu copie, le MTQ confirme que la route 111 est une route nationale qui se qualifie éventuellement pour des accotements asphaltés, mais ces travaux doivent être réalisés dans un projet de réfection majeure.

On précise que les travaux réalisés au cours des dernières années étaient des interventions de surface qui visent à retarder la détérioration des chaussées en bon état.

Les accotements de la route 111 sont asphaltés à partir de la sortie nord du secteur Vassan. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Ces types d’interventions ne permettent pas d’asphalter adéquatement les accotements. C’est une pratique que nous tentons d’éviter, puisque cela crée rapidement des dégradations en ligne de rive, c'est-à-dire que l’asphalte va casser au niveau de la ligne blanche. Faire un accotement de ce genre serait contre-productif , explique le MTQ.

Le ministère ajoute que les accotements à cet endroit seront asphaltés lors d’une prochaine réfection complète, mais l’année de réalisation du projet n’a pas encore été établie.

Yvon Yergeau entend lancer une pétition pour récolter un maximum d’appuis dans les prochaines semaines.