Des élèves demandent des gestes concrets pour lutter contre les changements climatiques

Quelque 300 étudiants de l'école secondaire de la Montée ont marché pour le climat mardi.

Ils sont partis de leur école vers midi pour se rendre jusqu'à l'hôtel de ville de Sherbrooke. Ils ont notamment rencontré des élus municipaux pour leur remettre des demandes d'actions concrètes afin de lutter contre les changements climatiques.

Ouvrir en mode plein écran Quelque 300 étudiants de l'école secondaire de la Montée ont marché pour le climat mardi matin. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

On va donner nos formulaires avec nos engagements et demander à la mairesse de faire la même chose , a lancé un étudiant croisé par Radio-Canada.

Publicité

Notre classe, [on a écrit] des gestes qu’on pouvait faire pour aider l’environnement. Moi, personnellement, c’était de faire plus attention avec les déchets et d’essayer de réduire l’utilisation de l’eau le plus possible quand on n’en a pas besoin , a ajouté sa collègue de classe.

Sur ma pancarte, j’ai écrit "je veux VOUS pour sauver la planète", car c’est nous qui devons sauver la planète. On ne peut pas demander aux voisins, on ne peut pas demander aux animaux de le faire pour nous, c’est nous, les êtres humains, il faut qu’on règle ce qu’on a commencé , a souligné un troisième d'entre eux.

Cette action a été réalisée dans le cadre de la semaine de la rage climatique, qui se terminera vendredi à Sherbrooke avec la Grande marche pour le climat.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau