Un important parc de production d'énergie solaire pourrait être implanté dans le village de Grandes-Piles. Le projet pourrait voir le jour sur l'immense site d'enfouissement de terres contaminées, maintenant complètement rempli et fermé.

L'entreprise Horizon Environnement offre des services de traitement et de confinement sécuritaire de sols contaminés. Elle songe maintenant à capter la lumière solaire à l'aide de panneaux qui seraient installés sur son site d'enfouissement fermé, à Grandes-Piles.

L'objectif est de transformer cette énergie en électricité et de la vendre ensuite à Hydro-Québec. Le village de Grandes-Piles accueille le projet d'un très bon œil. L'emplacement fermé définitivement, depuis 2020, compte une superficie de 50 hectares, soit l'équivalent de 70 terrains de football.

Je pense que j'y crois. Ça reste quand même une énergie renouvelable. On en a besoin. C'est un site qui est libre présentement. Je pense que c'est une belle option que le propriétaire veut transformer le terrain en panneaux solaires.

L'idée n'en est toutefois qu'à son stade embryonnaire. Le potentiel de développement du lieu est somme toute limité, étant donné la présence de terres contaminées ensevelies. Pour le moment, Horizon Environnement concentre ses activités d'enfouissement à Mascouche et est à la phase d'évaluation du projet.

Un projet viable ou pas?

Bien qu'il admet ne pas connaître le secteur de l'énergie, le président d'Horizon Environnement, Alnoor Manji, croit à la capacité du lieu et à son potentiel de création d'énergie solaire commercialisable. En considérant que le seul acheteur probable soit Hydro-Québec, il semble y avoir un potentiel , atteste-t-il.

L'exploitation du site d'enfouissement, pendant près de 25 ans, s'est avérée lucrative pour le village de Grandes-Piles. Horizon Environnement s'est avéré comme étant un bon citoyen corporatif, en versant au trésor municipal une redevance sur chaque tonne enfouie. Cette somme a représenté jusqu'à 700 000 $, par année, au plus fort des activités de la société. Au total, 10 millions $ ont été versés depuis 1997 et ont permis au village de financer ses infrastructures, son aqueduc, ses égouts, son réseau d'assainissement et même un nouveau puits d'eau potable.

Les dirigeants d'Horizon Environnement ont présenté leur projet au conseil municipal de Grandes-Piles. Ils devront néanmoins attendre un nouvel appel d'offres d'énergie renouvelable pour vendre l'éventuelle production d'énergie solaire, à Hydro-Québec. Pour le moment, la société d'État n'est pas en mesure d'indiquer à quel moment un nouveau processus d'offre pourrait être lancé.

Hydro-Québec observe cependant que malgré les hivers rigoureux, le potentiel d'ensoleillement du sud du Québec est comparable à celui de l'Allemagne, un important producteur d'énergie solaire.

Le village de Grandes-Piles a déjà modifié son règlement de zonage pour permettre la production d'énergie en fonction des limites du site. Horizon Environnement n'exclut pas la possibilité de fournir des redevances à la communauté pour chaque kilowattheure produit, selon les investissements requis et les revenus probables attendus.

D’après un reportage de Louis Cloutier