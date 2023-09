La Ville de Yellowknife veut une analyse indépendante de sa gestion des feux de forêt

La Ville de Yellowknife envisage de retenir les services d’une firme indépendante pour analyser la façon dont elle a géré la situation d’urgence découlant des feux qui ont menacé la capitale et forcé son évacuation cet été.

Lors de sa première rencontre depuis la fin de l’ordre d’évacuation, le comité de gouvernance et de priorités de la Ville de Yellowknife a discuté longuement lundi d’une proposition d’évaluation indépendante présentée par la directrice municipale, Sheila Bassi-Kellett.

L’évaluation de la situation après une intervention d’urgence est typiquement une bonne pratique. Nous proposons de faire [cette évaluation] avec transparence et de façon objective , a indiqué la directrice.

L’évaluation après action a pour but d’analyser ce qui a été fait durant une urgence, pour mettre en lumière les défis organisationnels et les meilleures pratiques.

Ce n’est pas pour jeter un blâme et tout ça, mais c’est pour revoir toutes les décisions qui ont été prises, ce qui était prévisible, ce qui s’est réellement passé; quelles sont les meilleures pratiques que nous allons garder et ce qui peut être amélioré , explique la mairesse Rebecca Alty.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, dit que cette évaluation analysera le bon, le moins bon et ce qui n'a pas fonctionné du tout. «Analyser notre plan d'urgence, notre cadre d'évacuation et comment les décisions ont été prises sur la déclaration de l'état d'urgence.»

Des villes comme Fort McMurray et Slave Lake, en Alberta, ont toutes deux fait l’exercice après le passage de feux destructeurs dans leurs communautés respectives. La municipalité régionale de Wood Buffalo, qui comprend Fort McMurray, a indiqué par écrit qu’une évaluation après action est un excellent outil pour approfondir la planification afin d’améliorer les interventions d’urgence futures.

Depuis la publication du rapport final par la firme KPMG en 2017, à la suite du feu de forêt de 2016, la municipalité régionale de Wood Buffalo dit avoir fait d'importants progrès vers le rétablissement, la résilience et la préparation en cas d’urgence.

Consulter la population

Les membres du comité ont appuyé la proposition, mais ont demandé quelques modifications, incluant la possibilité pour les résidents de partager leur opinion. Personnellement, j’aimerais que cette évaluation comprenne une campagne de consultation publique, sur différentes plateformes, et [qu'elle offre] différentes opportunités tout au long de ce processus, qui sera très long , a indiqué le conseiller Ryan Fequet.

Sheila Bassi-Kellett a confirmé qu’une consultation avec le public est envisagée pour permettre la participation des résidents et d'autres intervenants. Revoir des choses comme l’encadrement législatif lors d’une intervention d’urgence n’est peut-être pas le sujet privilégié par les résidents, mais la possibilité de partager les expériences, les perspectives, ce qui a et n’a pas fonctionné est très important , a-t-elle dit.

La fumée des feux de forêt sur Yellowknife, le 18 août 2023. Des feux sans précédent près de Yellowknife ont forcé l'évacuation de presque toute la population.

Même exercice du côté territorial

Le gouvernement territorial a déjà annoncé qu’il prévoit de faire le même exercice. Nous avons absolument l’intention d’apprendre de cette expérience et d’être vraiment prêts à faire face à ce type d’urgence dans le futur , avait dit la première ministre Caroline Cochrane en point de presse le 14 septembre.

La mairesse de Yellowknife espère que cette promesse se concrétisera. On a vraiment besoin aussi d’une révision [territoriale] indépendante et robuste. C’est le gouvernement territorial qui a ordonné l’évacuation , dit Rebecca Alty.

La Ville espère d’ailleurs participer à l’évaluation territoriale, et vice-versa. On va vouloir travailler avec le gouvernement territorial, on va les inviter à participer à notre évaluation après action [...] et on anticipe de participer à la leur s’ils vont de l’avant avec ça , dit Sheila Bassi-Kellett.

Le comité se penchera à nouveau sur la proposition le 10 octobre, après l'ajout des commentaires des conseillers. Si la proposition est votée, un appel d'offres sera lancé et l'évaluation pourrait débuter en décembre et se terminer en juin 2024.