Les stagiaires : une docusérie qui plonge dans l’apprentissage du métier de journaliste

ICI RDI diffusera dès le 5 octobre la série documentaire Les stagiaires dans laquelle on découvre le monde de l’information aux côtés de six aspirants journalistes en stage dans la salle des nouvelles de Radio-Canada.

Vingt-quatre personnes qui souhaitent devenir journaliste sont soumises aux tests d’aptitude de Radio-Canada, puis six sont choisies pour apprendre le métier sous l'œil des caméras.

Dès les premières minutes, on rencontre Patrick, un médecin qui souhaite se réorienter, Violette, une jeune femme qui adore la pression , Nathalie qui a pris une année sans solde de tous les possibles pour essayer de nouvelles choses, Danielle qui est retraitée, ainsi que d’autres participants et participantes aux parcours atypiques ou plus classiques, comme des gens qui ont étudié en journalisme, qui tentent de se tailler une place dans le milieu des médias.

La journaliste Marie-Maude Denis agit comme mentore durant toute la durée de la série, accompagnant les stagiaires à travers toutes les étapes de leur défi. Elle reçoit, dans le premier épisode, les 24 aspirants journalistes, pour leur faire vivre une fin de semaine complète d’évaluation : des tests de connaissances générales aux tests d’écriture, en passant par une dictée donnée par Charles Tisseyre et une entrevue d’embauche avec Isabelle Richer et Patrice Roy.

Ouvrir en mode plein écran Quelques aspirants journalistes qui participent à la série documentaire «Les stagiaires» Photo : Radio-Canada / Ludovic Rolland-Marcotte

Lors du visionnement de presse, Marie-Maude Denis a souligné la fraîcheur des stagiaires. Quand on travaille depuis longtemps dans cet univers, on peut être blasés par certains sujets d’actualité qui reviennent tout le temps , a-t-elle mentionné, mais les participants et les participantes ont abordé chaque enjeu avec un regard nouveau.

Un travail d’équipe

Les six personnes choisies lors du premier épisode de la série deviennent stagiaires à Radio-Canada pour deux mois. Leur expérience se développe au cours des sept épisodes suivants, durant lesquels ils et elles travaillent en équipe et non en compétition afin de comprendre les rouages de l’information à la radio, à la télévision et sur le Web. On les verra entre autres assurer la couverture d’une sordide histoire au palais de justice, construire un Téléjournal de A à Z et démystifier les conséquences de l’inflation grâce aux bons conseils du journaliste économique Gérald Fillion.

1:09

La directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, a mentionné son désir de lever le voile sur le travail rigoureux qui se déroule dans les salles de nouvelles alors qu’on vit dans une ère de désinformation . Elle souhaite notamment que le grand public puisse constater les exigences du métier de journaliste.

Les huit émissions de 60 minutes seront diffusées les jeudis à 20 h sur ICI RDI dès le 5 octobre et en rattrapage sur ICI TOU.TV.