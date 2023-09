Le gouvernement de l'Alberta annonce un financement de 1,7 million de dollars pour subventionner les cartes de transport en commun des personnes à faible revenu vivant dans six communautés rurales.

La mesure s'applique aux résidents de Hinton, Leduc, Lethbridge, Red Deer et Spruce Grove et Camrose où le ministre des Aînés, des Communautés et des Services sociaux, Jason Nixon, en a fait l’annonce mardi.

Ce financement permettra aux communautés rurales un accès abordable aux transports collectifs au moment où les résidents en ont le plus besoin , a souligné le ministre.

Il est essentiel que toutes les personnes qui utilisent les transports publics, en particulier celles qui sont vulnérables, puissent le faire facilement et à un prix abordable , souligne M. Nixon en notant que l'impact de l'inflation est important et que le gouvernement a l'obligation immédiate d'agir.

Le ministre souligne que le but est de soutenir les petites communautés existantes en dehors de Calgary et Edmonton pour qui la flambée du prix de l’essence rend leur vie difficile. Il met en avant l’importance d’un système de transport abordable, car la majorité des Albertains ne peuvent plus facilement se rendre au travail en voiture et dépendent du système de transports en commun.

Les cartes de transports pour personnes à faibles revenus sont un moyen, parmi d'autres, d'aider les familles dont le budget est serré , a-t-il déclaré.

Alors que l'inflation continue d'avoir un impact sur nos communautés, les cartes de transport en commun deviennent de plus en plus difficiles à payer.

Le maire Camrose, PJ Stasko, dont la communauté a un réseau de transports en commun depuis huit ans, se réjouit de la nouvelle : Nous apprécions la contribution du gouvernement de l'Alberta à notre programme, qui contribue à rendre les transports en commun plus abordables pour nos citoyens.

La province indique que ce financement couvrira le coût des subventions que ce programme engendrerait ainsi que 10 % supplémentaire pour couvrir les frais d’administration. Les modalités d'accès à ce financement seront communiquées directement aux municipalités admissibles.