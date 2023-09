Une saison fructueuse pour les pomiculteurs gaspésiens

Si les conditions météorologiques estivales ont été difficiles pour la récolte de petits fruits comme les fraises cette année, les pommiers semblent avoir tiré leur épingle du jeu dans ce climat particulier.

C’est ce que constatent les producteurs de pommes de la Gaspésie, qui connaissent une saison exceptionnelle.

Cette année, on a vraiment beaucoup de fruits, assez qu’on a beaucoup de branches dans le verger qui cassent sous le poids des pommes. Il y a souvent 40 livres de pommes sur une branche environ , indique le copropriétaire du verger de Lamontagne à New Richmond, Tony Lamontagne.

Ouvrir en mode plein écran Des pommes du verger de Lamontagne. Photo : Gracieuseté: Tony Lamontagne

Même son de cloche chez d’autres pomiculteurs de la péninsule et des Îles-de-la-Madeleine, qui disent avoir un grand volume de récoltes cette année.

Publicité

Bien que sur l’archipel, la saison des pommes soit légèrement décalée de celle de la Gaspésie et qu’on n'y trouve pas les mêmes variétés de pommiers, Éloi Vigneau du verger Poméloi, à Havre-Aubert, estime que, malgré beaucoup de pluie et peu de soleil, sa saison est excellente.

Une abondance difficile à expliquer

L'agronome et conseillère en production fruitière et maraîchère pour la Fédération de l’ UPA Gaspésie-Les Îles, Valérie Guérin, affirme que les conditions météorologiques n’ont pas été particulièrement optimales pour les arbres fruitiers. Elle s’explique mal ces récoltes abondantes.

La floraison a été incroyable cette année, partout sur le territoire, et même si pendant la floraison on a eu des conditions météo peu favorables à la pollinisation, donc beaucoup de pluie et des temps froids, il y a eu tellement de fleurs que la pollinisation a été bonne quand même , explique Valérie Guérin.

Le territoire gaspésien étant grand, il est possible que le gel printanier, ou encore les grandes pluies aient influencé les vergers de différentes manières selon leur position géographique, selon l’enseignant à la retraite de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Guy Langlais.

Si on a des gels tardifs et importants, c’est certain que c’est un élément qui peut venir avorter ou stériliser les fleurs. Et on comprend que ce phénomène-là n’est pas pareil d’une région à l’autre , explique M. Langlais, qui est également pépiniériste à Saint-Siméon-de-Bonaventure.

De façon générale, il semble que ce phénomène-là cette année a été plutôt positif et on pourrait dire, encore de façon générale, que le climat a été favorable à la floraison des arbres fruitiers.

À écouter : Les conséquences du gel sur les arbres fruitiers

Les deux experts croient qu'un autre facteur pourrait expliquer l’abondance de pommes dans la région, c’est-à-dire, l’alternance de saison fructueuse pour les arbres fruitiers.

On a une bonne production de pomme cette année, mais c’est contextuel.

Plusieurs variétés, autant dans le prunier, dans le poirier que dans les pommiers, mais pas toutes, qui ont ce qu’on pourrait appeler une production bisannuelle, c’est-à-dire que de façon naturelle, elles vont produire beaucoup une année et presque pas l’année suivante. Cette année semble être une bonne année de production , précise Guy Langlais.

Il n’y avait pas beaucoup de fleurs l’année dernière. Les arbres se sont repris cette année , ajoute Mme Guérin.

Jeunes vergers commerciaux et apprentissage

Une autre hypothèse soulevée par Valérie Guérin serait le vieillissement et la maturité des vergers et des pommiers, qui pourraient coïncider avec la bonne saison.

La Gaspésie administrative compte 18 vergers commerciaux enregistrés comme producteur pomicole auprès de l’ UPA et un aux Îles-de-la-Madeleine. La majorité d’entre eux ont moins de 10 ans, selon Mme Guérin. Le territoire compte toutefois plus de vergers qui ne sont pas enregistrés, en l’occurrence des particuliers, en plus des pommiers sauvages.

Ouvrir en mode plein écran En Gaspésie, il est fréquent de croiser des pommiers sauvages sur les bords de route ou en bordure de forêt. Photo : Radio-Canada / Sarah Gagnon-Piché

Les jeunes vergers de moins de 10 ans commencent à avoir une production, alors ils commencent à avoir plus de fleurs et un meilleur rendement , précise Mme Guérin.

Une autre hypothèse pourrait être l’apprentissage et les avancées en arboriculture fruitière dans la région, notamment une meilleure gestion des nuisances.

On a monté un projet de trois ans pour faire des suivis phytosanitaires dans les vergers, parce que les producteurs ne connaissaient pas bien les ravageurs et les maladies qu’il y avait dans leurs vergers et dans certains cas, il y avait des pertes sans savoir pourquoi. Alors le projet pilote, qui en est à sa deuxième année, a déjà permis d’identifier les principaux ravageurs et maladies dans les vergers en Gaspésie , fait valoir Valérie Guérin.

On a pu apporter des solutions et on voit déjà un effet sur les rendements.

L’ UPA régionale met cependant en garde les pomiculteurs contre la saperde du pommier, un coléoptère nuisible qui est très présent en Gaspésie.

C’est un insecte qui va pondre sur le tronc et la larve, une grosse chenille blanche avec la tête brune, va se développer à l’intérieur du tronc sur un cycle de deux ans. C’est le pire ravageur […] parce qu’il s’attaque au tronc et pour de petits arbres ça peut carrément les tuer , soutient Valérie Gérin.

Ouvrir en mode plein écran La saperde du pommier est un coléoptère nuisible très présent en Gaspésie. Photo : Gracieuseté: Samuel Pinna

La larve peut être neutralisée en insérant une broche à l’intérieur de la galerie creusée par l’insecte, ce qui constitue un travail colossal selon l’agronome.

Elle se demande pourquoi la Gaspésie a une aussi grande population de saperde du pommier. Son hypothèse principale serait la forte présence de pommiers sauvages qui pourrait contribuer à la multiplication du ravageur.

D’après les informations de Sarah Gagnon-Piché