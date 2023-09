Aucun nouveau projet pétrolier n’est nécessaire, dit l’Agence internationale de l’énergie

Dans un nouveau rapport, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que le déploiement mondial de technologies clés telles que les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les pompes à chaleur est si rapide que la demande de charbon, de pétrole et de gaz naturel devrait atteindre son maximum d'ici 2030.

Selon l' AIE , cela signifie qu'aucun nouveau grand projet d'extraction de pétrole et de gaz, aucune nouvelle mine de charbon, ni même un agrandissement de mine ou de centrale à charbon ne sont nécessaires dans le monde.

Si le monde parvient à réduire la demande de combustibles fossiles assez rapidement pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050, les nouveaux projets feraient face à des risques commerciaux majeurs.

37 milliards de tonnes de CO2 en 2022

Les auteurs du rapport soulignent toutefois que, si la transition est en cours, il reste encore beaucoup à faire pour limiter le réchauffement de la planète à l'objectif de 1,5 °C, comme convenu par la communauté internationale lors du Sommet sur le climat qui s'est tenu à Paris en 2015.

Si l'objectif de 1,5 °C est encore réalisable, selon l' AIE , les voies ouvertes pour y parvenir sont de plus en plus étroites. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant du secteur de l'énergie ont atteint le niveau record de 37 milliards de tonnes en 2022.

Le monde devrait investir un montant record de 1,8 milliard de dollars dans les énergies propres en 2023, mais l' AIE souligne que ce montant devrait atteindre 4,5 milliards d'ici le début des années 2030 afin d'atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2050.

Le secteur de l'énergie évolue plus rapidement qu'on ne le pense, mais il reste encore beaucoup à faire, et le temps presse.

Pour tous les pays, des mesures comprenant l'augmentation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de méthane et l'augmentation de l'électrification seront nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Toutes ces choses sont possibles en utilisant des technologies existantes et rentables, selon l' AIE .

Ainsi, la réduction de 75 % des émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières par rapport aux niveaux actuels coûterait 75 milliards de dollars en dépenses cumulées jusqu'en 2030. Ce montant ne représenterait que 2 % du revenu net généré par l'industrie en 2022.

L'AIE conseille d'accélérer les projets de captage et de stockage du carbone pour parvenir à maintenir la hausse des températures à 1,5 °C. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

S'il n'est pas nécessaire d'investir massivement dans de nouvelles productions pétrolières, il faudra en revanche continuer à investir dans les actifs pétroliers et gaziers existants et dans les projets de combustibles fossiles déjà approuvés, afin d'éviter des pics de prix préjudiciables ou des pénuries d'approvisionnement pendant la transition énergétique.

L’ AIE note également que des progrès rapides en matière de captage et de stockage du carbone seront nécessaires avant 2030 afin de limiter la hausse des températures à 1,5 °C.

Le rapport relève à cet égard que, bien que le nombre de projets de captage du carbone proposés dans le monde ait presque triplé en 2021 et encore doublé depuis, grâce notamment à un soutien politique fort, en particulier aux États-Unis, seuls 5 % environ des projets annoncés ont atteint le stade de l'investissement final.

Le rapport exhorte les gouvernements à faire de sorte que les réseaux de transport et de distribution d'électricité puissent s’étendre d'environ 2 millions de kilomètres par an d'ici à 2030 pour atteindre le scénario zéro net. L’organisation reconnaît toutefois que la construction des réseaux peut prendre plus d'une décennie.

Nous avons besoin d'une croissance massive du stockage de l'énergie dans les batteries et de la réponse à la demande, de réseaux élargis et modernisés, d'une plus grande capacité de distribution à faibles émissions.

Afin de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius et éviter les effets les plus catastrophiques du réchauffement, les émissions devront avoir diminué de 80 % d'ici 2035 par rapport au niveau de 2022 dans les pays développés, et de 60 % dans les pays en développement, d’après l' AIE .

Avec les informations de La Presse canadienne