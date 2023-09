Rio Tinto condamnée à payer 500 000 $ pour un déversement dans la rivière Saguenay

Rio Tinto a été condamnée mardi par la Cour du Québec à payer une amende de 500 000 dollars pour avoir enfreint la Loi sur les pêches, en raison du déversement d'une substance nocive survenu le 17 septembre 2019 dans la rivière Saguenay, à la suite du bris d'une chaudière à l'Usine Arvida du Complexe Jonquière.

C'est ce qu'a annoncé Environnement et Changement climatique Canada mardi dans un communiqué.

Des eaux d'arrosage se sont ainsi écoulées dans un réseau de drainage qui se jette directement dans la rivière Saguenay. Rio Tinto a plaidé coupable à cette accusation.

Le 17 septembre 2019, un déversement de substance nocive est survenu à la suite du bris d’une chaudière à l’Usine Arvida de Rio Tinto Alcan Inc., située à Saguenay, au Québec. Afin de refroidir l’équipement pour procéder à sa réparation, un arrosage a été réalisé. [...] 351,3 m3 d’eau avec un pH se situant entre 4,6 et 5,5 (acide) se sont rejetés dans la rivière Saguenay , peut-on lire.

Le ministère ajoute que le rejet d’une substance nocive, telle qu’une eau avec un pH acide, dans des eaux où vivent des poissons est une infraction au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches .

Le nom de l'entreprise a été ajouté au Registre des contrevenants environnementaux.

L’amende sera versée au Fonds pour dommages à l’environnement du gouvernement du Canada, en plus de soutenir des projets de conservation de la faune et de la flore.

Des mesures prises par Rio Tinto

La multinationale n’a pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada sur le sujet.

Par courriel, elle a toutefois assuré que des mesures ont été prises afin d’éviter que la situation ne se reproduise.

Le 25 septembre 2023, Rio Tinto a plaidé coupable à une accusation d’Environnement Canada pour un incident environnemental s’étant produit en septembre 2019 au four de calcination du coke (FCC), situé au Complexe Jonquière de Rio Tinto. Suite au refroidissement d’un équipement par arrosage, de l’eau dont le pH était hors norme s’est déversée dans un effluent de Rio Tinto, qui se jette ensuite dans la rivière Saguenay. Rio Tinto a immédiatement signalé l’incident aux autorités conformément aux lois applicables et à ses procédures internes. L’entreprise a aussi a mis en place un plan d’action rigoureux et implanté des mesures correctives pour éviter que la situation ne se reproduise. Rio Tinto a depuis revu ses pratiques d’opération et mis en place un système permettant de capter les eaux à pH hors norme du FCC , a indiqué une porte-parole.

Elle a ajouté que la protection de l’environnement est une priorité pour l’entreprise.

Bilan environnemental

En juillet dernier, Rio Tinto a reçu une amende de 3500 dollars en raison d’un manquement à un règlement sur de l’entreposage de batteries. En mai, l’entreprise a aussi reçu deux amendes de 10 000 dollars de la part du gouvernement du Québec pour avoir rejeté du fluorure dans deux rivières.

En 2018, une amende de 100 000 dollars a été imposée à l'entreprise pour un déversement d’acide chlorhydrique dans la rivière Saguenay, des faits qui remontent à décembre 2016.

Ouvrir en mode plein écran Rio Tinto a déjà annoncé le remplacement des vieilles cuves précuites de l'Usine Arvida. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada révélait par ailleurs en octobre 2022 que l’aluminerie d’Arvida rejetait jusqu’à 25 fois plus de particules fines nocives qu’une aluminerie moderne.

Rio Tinto a aussi fait une demande au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) afin d’obtenir l’autorisation environnementale pour opérer certaines cuves précuites à Arvida au-delà du 31 décembre 2025. Elles demeureront ouvertes le temps de terminer la construction des 96 nouvelles cuves AP60, une technologie de loin moins polluante.