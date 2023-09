Un organisme de surveillance de la police en Ontario a publié un rapport concernant le meurtre de deux locataires par leur propriétaire à Hamilton le 27 mai dernier. L'homme a été abattu par un policier après un siège de plusieurs heures.

Avertissement : cette histoire contient des détails qui pourraient troubler certains lecteurs.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a interrogé 10 policiers et 7 civils, a examiné des images de vidéosurveillance et a écouté des appels téléphoniques au 911. Elle a conclu qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire que le policier qui a tué le suspect de 57 ans avait commis une infraction criminelle.

Dans son rapport d'enquête, on apprend que le couple de locataires formé de Carissa MacDonald, 27 ans, et d'Aaron Stone, 28 ans, s'est disputé avec le propriétaire de la maison qui se trouve sur la route Jones dans le quartier de Stoney Creek, à Hamilton. Une altercation pour savoir qui allait payer pour des dommages causés dans et autour de la maison .

Le jeune couple devait quitter le logement prochainement et se marier au cours de l’été.

Le nom du propriétaire ne figure pas dans ce rapport. En revanche, d’après les registres de propriété, il s’agirait de Terry Gerald Brekka. Le propriétaire du logement vivait également dans la maison d’après les voisins.

D’après l’ UES , la première personne qui a contacté le 911 communiquait avec Carissa MacDonald. D’après cette personne, le propriétaire avait des problèmes d’alcool et avait déjà menacé la jeune femme. Cet homme avait d’ailleurs demandé de l’argent supplémentaire à la locataire à cause des dégâts.

Le couple a fait savoir qu’il ne paierait pas. Le propriétaire est alors parti chercher une arme à feu. C’est Aaron Stone qui a été la première victime. Carissa MacDonald a tenté de prendre la fuite, mais elle a tout de même été touchée par une balle. La locataire est tombée sur la route. D’après le rapport de l’ UES , l’homme s’est tenu au-dessus d'elle et a tiré plusieurs fois avant de rentrer dans la maison.

Une longue confrontation avec les forces de l'ordre

La police est arrivée sur place à 17 h 40. Les agents parvenaient à communiquer avec le forcené par téléphone. L’homme a confirmé avoir tué le couple et s’en est excusé.

Des véhicules de police sur les lieux, au 322, route Jones, à Hamilton Photo : Radio-Canada / Spencer Gallichan-Lowe

Il a également fait savoir qu’il ne comptait pas sortir vivant de cet affrontement avec la police. Une première balle a été tirée depuis la maison vers la police à 22 h 10. Un deuxième coup de feu a été tiré 10 minutes plus tard. Un agent a immédiatement répliqué et abattu l'homme.

Un VUS Audi avait une trace de balle sur son parebrise et était garé près de l'endroit où le propriétaire avait tiré sur la police. Photo : Radio-Canada / Spencer Gallichan-Lowe

Par mesure de sécurité, les policiers ont envoyé un robot faire le tour de la propriété. Un véritable arsenal a été retrouvé sur place. Il y avait notamment deux pistolets Scorpion et un fusil DPMS Panther Arms, qui sont toutes des armes à feu prohibées.

Les deux pistolets Scorpion du propriétaire, selon l'UES. Photo : Gracieuseté de l'Unité des enquêtes spéciales

Carissa MacDonald et Aaron Stone ont été décrits par leurs familles, leurs amis et leurs collègues de travail comme des personnes empathiques, attentionnées et chaleureuses.