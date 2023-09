Assez d’électricité en Outaouais pour les projets de développement à long terme?

Hydro-Québec avertit la Ville de Gatineau que répondre à la demande en électricité sur le territoire pourrait représenter un défi de taille dans un avenir rapproché.

Selon la société d’État, il est possible que l’Outaouais ait une capacité énergétique limitée au cours des prochaines années, rendant plus difficile la mise à jour des projets de développement résidentiel et industriel.

Certains projets pourraient devoir être repoussés. C’est ce qu'ont laissé entendre des représentants d'Hydro-Québec de passage à Gatineau, mardi.

Ces derniers ont rencontré les élus municipaux pour les sensibiliser à l'importance de diversifier leurs sources d’énergie. Le but : réduire la consommation des Gatinois en hydro-électricité.

Ils recommandent également aux élus de favoriser la mise en place de différentes solutions, dont la biénergie, soit des systèmes de chauffage à deux sources d'énergie.

Hydro-Québec explique que l’inverse, soit un réseau en totalité électrique, coûterait plus cher et ferait augmenter la demande lors des grands froids de l’hiver.

Un travail de collaboration

Le directeur de la section clients affaires et solutions énergétiques chez Hydro-Québec, Éric Bernier, se fait toutefois rassurant et précise qu’une bonne collaboration entre la société et la Ville au cours des prochaines années pourrait permettre de mener à bien les projets.

Le directeur de la section Clients affaires et solutions énergétiques chez Hydro-Québec, Éric Bernier.

Le plus grand enjeu, c’est qu’actuellement dans les discussions de décarbonation au Québec, on tire sur plusieurs cibles , informe M. Bernier. Le consensus devrait être fait sur le bâtiment efficace, sur la réduction de la consommation.

Le kilowattheure que l’on ne consomme pas est le plus payant. C’est la cible sur laquelle il faut tirer.

M. Bernier est d’avis que l’ on ne consomme vraiment pas bien au Québec .

Il rappelle que de manière systématique tous les projets ont un impact : la maison et le tramway, c’est du cumulatif sur les postes , donne-t-il pour exemple.

L’électrification des transports en ce moment, c’est la donnée qui a le plus d’impact au niveau d’Hydro-Québec parce que c’est le plus gros poste de production de gaz à effet de serre (GES) au Québec , poursuit M. Bernier. Donc la minute où on électrifie les transports c’est à ce niveau-là que la donne change.

Il faut qu’on coordonne cette croissance-là de manière intelligente.

Faire preuve d’exemplarité

Se coordonner avec Hydro-Québec en matière énergétique autant dans la décarbonation que dans la biénergie , la mairesse de Gatineau France Bélisle ne s’y oppose pas.

On n’est plus à l’ère où on se met à développer et qu’on peut présumer qu’il y aura naturellement, facilement et rapidement de l’énergie ou de l’électricité disponible , reconnaît-elle. Je pense que c’est pour ça que la collaboration avec Hydro-Québec est vraiment essentielle si on veut que notre ville se développe [...] correctement et de façon durable.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Selon Mme Bélisle, la Ville doit faire preuve d’exemplarité . Tous les gens qui ont de l’électricité ont leur part à faire.

On a la responsabilité de faire une planification plus soutenue , estime cette dernière. On ne peut plus tenir pour acquis que tout ça est maintenant disponible.

On n’est pas dans un ralentissement, mais dans un défi de planification.

La mairesse souhaite également porter un message plus soutenu auprès de la population pour [qu'elle] comprenne bien que sa consommation à certaines heures de pointe a un impact .

Réduire la consommation

La conseillère municipale du district de Mitigomijokan, Anik Des Marais, abonde dans le même sens et applaudit le discours d’Hydro-Québec. Au Québec, on est de gros consommateurs , souligne-t-elle. Moi j’aime beaucoup le discours d’Hydro-Québec qui parle de la réduction de la consommation.

Selon Mme Des Marais, il faut vraiment se préoccuper de la transition énergétique .

Anik Des Marais est la conseillère municipale du district de Mitigomijokan à la Ville de Gatineau. (Photo d'archives)

Elle rappelle que les bâtiments sont aussi des producteurs de GES importants après le transport , et est tout particulièrement préoccupée par l’utilisation du gaz naturel qui est toujours bien présente au Québec.

Quand on parle de biénergie, ça reste 70 % d’électricité, mais 30 % au gaz , explique-t-elle. Comment on va en sortir?

Avec les informations de Patrick Foucault