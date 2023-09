L'organisme Croc Bouffe déploie un projet pilote dans plusieurs villes, notamment à Sherbrooke et à Drummondville. Une dizaine de boîtes en bois ont été installées dans notre région pour favoriser l'échange de denrées alimentaires entre citoyens.

L’instigateur du concept, Maël Lalancette, explique que l’idée lui est venue en voyant une publication sur Facebook. C’était une petite boîte sommaire pour aider à nourrir des itinérants. Il commençait à avoir un énorme manque d'aide alimentaire un partout au Québec, alors j’ai repris l’idée et [...] je l'ai adaptée à notre environnement , fait savoir Maël Lalancette.

Ce dernier a voulu étendre le concept de Croc Bouffe à grande échelle pour aider un maximum de personnes .

On a commencé le projet pilote avec trois boîtes. Une à Tétreaultville, une à Pointe-aux-Trembles et une autre dans Hochelaga. Ça a été très bien accueilli. Alors, l'année passée, on [a installé] 27 boîtes actives dans 21 arrondissements de Montréal.

Une vingtaine de boîtes en dehors de Montréal

En dehors de Montréal, plus d’une vingtaine de boîtes ont été installées, dont cinq à Sherbrooke et cinq autres à Drummondville. Les denrées ont commencé à être distribuées samedi dernier à Sherbrooke. Toutes les boîtes sont fabriquées chez nous , précise Maël Lalancette.

Ce dernier voit le concept de Croc Bouffe comme une activité sociale . Ça permet de [donner] de la nourriture à des personnes dans le besoin , souligne M. Lalancette. Il conseille aux personnes de donner des denrées non périssables.

Les boîtes sont d’ailleurs installées dans des secteurs où plusieurs catégories sociales se côtoient. À Sherbrooke, on en trouve sur les rues Belvédère sud, Dunant, des Courcelettes, Woodward et la 11e Avenue Sud. À Drummondville, on retrouve des boîtes sur les rues Rose-Ellis, Corriveau, Notre-Dame, Saint-Marcel et Saint-Jean.

Maël Lalancette indique qu’il souhaiterait entrer en contact avec des organismes de Sherbrooke, mais dit attendre de voir comment la population va réagir à l’initiative avant d'aller plus loin.

L’initiative saluée par Moisson Estrie

Christian Bibeau, directeur général de Moisson Estrie, salue pour sa part l’initiative. Il faut saluer les initiatives citoyennes en ce qui concerne l’aide à l’alimentation parce que les besoins sont très importants. Les boîtes sont très réussies. C’est très beau et très propre , souligne M. Bibeau.

C’est une initiative qui est la bienvenue.