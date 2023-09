L’AJF tire un bilan positif de l’année 2022-2023, qui a été riche en activités

L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) a tenu son assemblée générale annuelle le 24 septembre dernier. Selon les états financiers de l’organisme, l’AJF a pu mobiliser plus de 1 million de dollars pendant la dernière année budgétaire, comparativement aux 850 000 $ enregistrés la précédente année financière.

Ces sommes proviennent, entre autres, des subventions, de revenu locatif, de contrats de service.

Les états financiers montrent dans les détails que l' AJF a reçu 953 531 $ en subventions au cours de 2022-2023, ce qui représente une augmentation de près de 250 000 $, comparativement aux subventions reçues lors de l'exercice financier précédent.

Les revenus liés aux inscriptions et aux ventes de billets sont, quant à eux, passés de 2660 $ en 2021-2022 à 20 037 $ en 2022-2023.

Du côté des dépenses, l' AJF a déboursé 226 416 $ en frais de déplacement, lors de la dernière année financière et les frais honoraires ont presque doublé en passant de 60 348 $, en 2021-2022, à 118 952 $, en 2022-2023.

Les états financiers démontrent également qu'il y a 14 082 $ de déboursés en créance irrécouvrable, une dépense qui n'existait pas en 2021-2022.

Le site du gouvernement fédéral définit une créance irrécouvrable ainsi : C'est une somme qui est due (autre qu'une dette hypothécaire ou une dette résultant d'un contrat de vente conditionnelle) et qui devient une créance irrécouvrable si, malgré tous les efforts déployés, elle demeure impayée.

Ce montant provient majoritairement d'un partenariat facturé qui n'a jamais abouti , explique l’ AJF à ce sujet.

En entrevue à l'émission Point du jour, le directeur général de l'organisme, Julien Gaudet, tire un bilan satisfaisant de l'année écoulée.

En termes d’engagement communautaire, ce dernier se réjouit de la participation record au Francofièvre en présentiel .

Nous avons connu un budget record, nous avons au cours de l'année célébré nos 50 ans, et tout cela mérite d'être célébré et acclamé , soutient-il.

L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) étudie la possibilité d’augmenter l'âge d'adhésion, comme le précise Julien Gaudet.

Le conseil d'administration qui vient d'être élu va évaluer la question, et potentiellement voir s'il y a mérite de l’augmenter. Si on prend l'exemple du gouvernement canadien qui reconnaît la jeunesse jusqu'à l'âge de 30 ans, c’est une possibilité. La question a souvent été posée, et on va laisser les jeunes en discuter et on verra ce qui sera retenu , indique Julien Gaudet.

Pour l'instant, l'adhésion a été autorisée aux jeunes Fransaskois et Fransaskoises âgés de 12 à 25 ans.

Une année riche en activités

Pour la prochaine année d'activité, les défis sont nombreux, selon Julien Gaudet.

Les défis sont ainsi d'être capable de vraiment outiller les systèmes scolaires à mieux desservir les jeunes. C’est l'un des enjeux auxquels nous voulons mettre de l'énergie dans le futur, la jeunesse, on mise souvent sur le passé, mais on regarde toujours l’avenir , affirme-t-il.

L'identité plurielle des jeunes est aussi diverse que leurs intérêts, indique-t-il, ajoutant que l’ AJF n’a pas toutes les ressources pour être capable de satisfaire tous les intérêts des jeunes tout en français.

C’est la raison pour laquelle Julien Gaudet pense qu’il est important de faire connaître l’ AJF et d'aller retrouver les jeunes perdus durant la pandémie en raison de l'éclatement des contacts sociaux et c’est là que nous allons mener notre énergie, dans le marketing, la communication afin de se faire connaître .

L' AJF a mis sur pied un programme riche en divertissement, en apprentissages et en rencontres. Il y aura, par exemple, des camps, des jeux et des ateliers scolaires.

Avec les informations de Fred Harding