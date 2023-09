Une première rencontre entre LeBouthillier et Lamontagne

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), André Lamontagne et la ministre fédérale des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, ont profité d'une première rencontre officielle pour faire le point sur les dossiers chauds des pêcheries au Québec.

Même s’il s’agissait d’une première discussion formelle, les deux politiciens se connaissent bien et se sont croisés plus d’une fois. Députée de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier n’a jamais été vraiment loin du dossier des pêches.

Les turbulences que traverse le monde des pêches du Québec, notamment dans la crevette et le turbot, ne lui sont donc pas inconnues. Malgré tout, avant la rencontre, M. Lamontagne avait pris soin de rencontrer le comité mis sur pied cet été dans l’industrie de la crevette afin de coordonner les actions.

Pour parler, dit-il, des enjeux, des gens qui avaient été mis à pied, des gens qui étaient mis à pied, mais qui n’avaient pas de soutien, toutes les questions des garanties de prêt pour les pêcheurs, des propriétaires de bateaux. Ce sont toutes des informations qu’on a pu partager. L’objectif c’est dans les limites de ce qui est possible, d’être en accompagnement là-dedans.

Diane Lebouthillier est devenue ministre des pêche en juillet dernier.

La ministre Lebouthillier lui a confirmé que la décision sur les taux autorisés de captures pour la prochaine saison sera confirmée en janvier.

Les relevés scientifiques et les rencontres prévues en octobre et en novembre entre le MPO et l’industrie devraient toutefois donner des orientations des décisions à venir. On va pouvoir avoir un avant-goût un petit peu de ce qui s’en vient , commente le ministre Lamontagne. Ce qu’on a convenu avec la ministre par contre c’est qu’on est vraiment dans une période de transition pour l’industrie. Puis c’est très, très important qu’on garde une étroite collaboration.

Le ministre se dit d’ailleurs satisfait de ce premier contact officiel. J’ai entendu l’ouverture. J’ai aussi entendu la préoccupation que la ministre peut avoir sur l’importance que ça profite un maximum de famille, puis de de pêcheurs partout sur le territoire, côtier du Québec, puis ça, j’ai trouvé ça réconfortant.

Il est devenu difficile de parler de la crevette nordique sans parler du sébaste.

Cette pêche est toujours sous moratoire bien que la biomasse de sébaste soit la plus importante du golfe et que le poisson est reconnu comme un prédateur important de la crevette nordique.

Dans le golfe du Saint-Laurent, il n’existe actuellement qu’une petite pêche indicatrice au sébaste de 2000 tonnes et expérimentale de 5000 tonnes.

La politique et le sébaste

Le ministre québécois voit dans la réouverture de cette pêche l’occasion d’une pêche relais pour les flottilles en difficulté comme les crevettiers ou les pêcheurs de flétan du Groenland [turbot], mais aussi un nouvel apport pour les communautés maritimes du golfe.

Ce qu’on voit, c’est que ça représente une opportunité pour toutes nos régions côtières puis la ministre semble être alignée sur cet esprit-là.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec avait déjà croisé plusieurs fois Mme Lebouthillier.

Diane Lebouthillier est la quatrième ministre responsable du MPO avec qui le ministre Lamontagne doit discuter de cet enjeu, lui, qui en est à son deuxième mandat à la tête du MAPAQ .

Alors j’espère bien qu’on va finir par avoir ces décisions-là puis, après ça, pouvoir avoir une stratégie pour déployer ça sur le territoire. Elle ne m’a pas nécessairement partagé pourquoi c’était si long, mais je lui ai fait valoir que c’était quand même long , commente le ministre québécois.

Le MPO identifie plusieurs incertitudes liées à l’ouverture de la pêche au sébaste, dont, entre autres, la part de pêche accidentelle d’espèces vulnérables.

Le flétan du Groenland, la merluche blanche, la morue franche et le flétan atlantique font notamment partie des espèces rapportées accidentellement dans les filets des pêcheurs de sébaste. La forte baisse des prises de flétan du Groenland a d’ailleurs surpris pêcheurs et transformateurs.

Ces éléments posent de façon plus accrue des questions comme la sélectivité des filets ou la profondeur et les secteurs autorisés comme la durée de la saison d’une future pêche au sébaste. Le contexte des changements climatiques doit aussi être considéré.

Le ministre québécois des Pêcheries estime que le MPO devrait rendre publiques ses études écosystémiques afin que l’industrie puisse avoir un portrait complet et pas seulement de la pêche au sébaste.

Un petit quota exploratoire de sébaste a été alloué cette année aux pêcheurs d'appâts des Îles.

Il a donc abordé cette question avec la ministre. C’est l’enjeu des poissons pélagiques, on a l’enjeu du flétan, on a le sébaste en quantité très abondante. L’évolution du homard, il faut qu’on ait une compréhension vraiment systémique de tout ce qui se passe pour après ça, prendre les meilleures décisions.

André Lamontagne se dit aussi soucieux d’envisager dès maintenant la croissance de cette pêche dans le golfe et pas seulement sa réouverture.

En tant que responsable de la transformation en usine des produits marins, le ministre souhaite aussi une concertation avec l’industrie pour favoriser la valorisation de la ressource. Pour faire en sorte, dit-il, qu’il y ait une valeur ajoutée, que ça soit vraiment quelque chose qui est positif pour nos pêcheurs, mais aussi nos transformateurs.

Le Fonds des pêche en prolongation

La discussion entre les deux ministres n’a pas alors manqué de glisser vers la question du fameux fonds des pêches.

Le programme d'aide au secteur des pêches du Québec, lancé en 2019, doit se terminer le 31 mars 2024.

Jusqu’à maintenant, il reste encore 20 millions au fonds qui à l’origine disposait d’un budget de 42,7 M$, financé à 70 % par Ottawa et à 30 % par Québec.

L’industrie a souvent jugé ce programme comme étant mal adapté aux besoins et à la réalité des pêcheries du Québec. Il reste néanmoins nécessaire, selon le ministre, notamment dans un contexte de l’émergence d’une nouvelle pêche et des besoins que cela suppose tant du côté de la capture que de la transformation.

L'usine de transformation de turbot du secteur Tourelle, à Sainte-Anne-des-Monts, compte près de 40 employés qui ne se qualifieront pas pour l'assurance-chômage en raison des faibles débarquements de turbot cet été.

Québec a déjà demandé que la date butoir du fonds soit repoussée au 31 mars 2026 et certains assouplissements administratifs, sans réponse.

Cette fois, la nouvelle ministre Lebouthillier a fait montre d’ouverture, d’après André Lamontagne. On en a convenu, c’est une question administrative de le rendre encore plus simple que ça soit moins compliqué ou que les délais soient moins longs pour accepter les projets, mais simplement en même temps de s’entendre pour qu’il soit prolongé, puis de libérer ces fonds-là pour les deux prochaines années.

La table est mise pour une poursuite de discussions à l’automne.