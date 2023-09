Multiplication de nouvelles églises non traditionnelles

Lorsqu’on se promène dans certains quartiers de Windsor, on observe une prolifération de nouvelles églises chrétiennes.

L'église House of Prayer and Restoration for All Nations est la dernière à s’installer officiellement sur le chemin Tecumseh, dimanche dernier.

L’objectif essentiel est de restaurer les bonnes pratiques chrétiennes qui ont été bafouées à cause du manque de relation avec le créateur Dieu tout puissant , explique Robert Powo, pasteur de la nouvelle église.

M. Powo se dit déterminé à travers ses enseignements, à s’attaquer aux maux qui rongent la société, notamment l’hypocrisie, le manque de respect et les idées suicidaires.

Il faut être capable d’établir de nouvelles bases qui permettent à la société de fonctionner d’une façon saine , explique M. Powo.

Dans la ville de Windsor, on compte une dizaine d’églises de part et d’autre du chemin Tecumseh, sur un rayon de moins de 500 mètres.

La multiplication des églises est une bonne chose. Les communautés accèdent facilement aux enseignements bibliques , se réjouit Jonathan Nahimana, un chrétien d’une autre église.

De nouvelles églises non traditionnelles

Selon John Capucci est directeur et vice-chancelier de l’Université Assumption à Windsor, un établissement postsecondaire catholique romain. Il croit que de nombreuses traditions religieuses chrétiennes sont en déclin.

Les nouvelles églises ne sont plus catholiques, luthériennes, ou anglicanes. Elles sont simplement chrétiennes , fait remarquer M. Capucci.

C’est une église qui a un nom unique. C’est le christianisme pour la vie de tous les jours.

Selon M. Capucci, les fidèles comme les fondateurs de nouvelles églises font leur propre version du christianisme qui correspond à leur style de vie.

L'Église, un outil d’aide aux démunis

Selon John Capucci, l’argent amassé dans des églises est souvent mis au service des membres de communautés pauvres.

Selon John Capucci, des églises peuvent faire oeuvre de charité envers les moins nantis.

De nombreuses communautés chrétiennes s’efforcent notamment à réduire le sans-abrisme et la faim , explique-t-il.

Je sais qu’il existe de nombreux programmes de petits-déjeuners que certaines églises proposent aux personnes à faible revenu.

Selon M. Powo, son église fait des efforts pour soutenir tous les fidèles qui sont dans le besoin. Il affirme lui-même qu’il se rend disponible chaque jour et chaque fin de semaine lorsque ses fidèles le lui demandent.

À partir de 16 h 30 jusqu’à 17 h, je suis prêt à aider pour ma communauté chrétienne , dit-il.

Aider ceux qui sont dans le besoin, [c'est] une façon de redonner à la société.

Selon, Jonathan Nahimana, certaines églises sont loin pourtant de remplir leur devoir, mais il se garde de tirer des conclusions hâtives.

Tous ceux qui crient "seigneur, seigneur" n’entreront pas dans le royaume de Dieu