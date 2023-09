La Ville de Shawinigan se classe au sommet d'un palmarès peu reluisant avec le pire bilan régional de déversement d'eaux usées. Plus de 13 000 débordements ont eu lieu dans le Saint-Maurice, depuis l’année 2015.

Des citoyens sont inquiets des conséquences à long terme sur la faune et la flore, puisque près de 70 % des eaux usées qui se retrouvent dans le cours d’eau proviennent de la Ville de Shawinigan.

La situation est préoccupante pour la Ville qui reconnaît qu'il s'agit d'un défi de taille, de par la grandeur de son territoire. Avec les changements climatiques, avec les pluies diluviennes importantes que nous avons au cours des dernières années, par la force des choses, les réseaux ne suffisent plus , admet le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Il ajoute que le gouvernement du Québec estime que la situation devrait être sous contrôle, d'ici 2030. Le maire Angers demeure toutefois conscient que des investissements considérables sont à prévoir.

On va au plus urgent au moment où l’on se parle, mais somme toute, on est tributaire de ce qui s'est passé. Chose certaine, on fait ce qu’on peut.

Des infrastructures vieillissantes

Michel Angers constate que le réseau d’évacuation des eaux usées de sa ville est plus vieillissant que celui de Trois-Rivières ou celui de La Tuque . Il raconte qu’historiquement, les anciennes municipalités autour de Shawinigan étaient bâties avec des réseaux sanitaires combinés et c’est ce qui a empiré la situation , selon lui.

Une réglementation en vigueur, à Trois-Rivières, vise à réduire les surverses et exige aux résidents d'orienter leurs gouttières vers le gazon, plutôt que vers l'asphalte. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Michel Angers souligne par ailleurs que la capacité des réseaux d’évacuation unitaires actuels des eaux usées reste insuffisante et à risque, à cause de la densification de la population. Il rappelle que la Ville est obligée de faire les travaux à l'avance pour les nouvelles résidences et pour obtenir un certificat d'autorisation du ministère. Quand on fait de l'étalement urbain, on fait de nouveaux réseaux qui ne sont pas unitaires et qui sont séparés du reste , explique Michel Angers.

Chaque petit geste compte

La Fondation Rivières plaide pour la mise en place de solutions innovantes. L’idée est de repenser les espaces pour capter un maximum d’eau de pluie. Shawinigan doit verdir davantage et devenir une ville éponge . C’est du moins ce qu’explique le directeur général de l’organisme, André Bélanger. On va faire en sorte qu’au lieu d'avoir de grands stationnements avec de l'asphalte et de diriger l'eau vers les égouts, on va plutôt faire des stationnements bombés avec des séparations gazonnées, par exemple .

Il estime que cette solution permettra d’accumuler l'eau dans les espaces gazonnés et croit que cela peut faire un changement important sur le nombre de déversements et sur les problèmes d'inondation.

Des citoyens de Shawinigan se sentent impuissants. La Fondation Rivières propose tout de même quelques gestes concrets et qui peuvent être mis en place à l'échelle individuelle. Par exemple, les surverses peuvent être réduites de 10 % à 15 % lorsque les gouttières des résidences sont orientées vers le gazon, plutôt que vers l’asphalte. Une réglementation est d’ailleurs en vigueur à Trois-Rivières et des amendes sont prévues pour les contrevenants.

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs enregistre 13 333 déversements d’eaux usées, survenus depuis 2015, à Shawinigan.

Pour le moment, la Ville souhaite sensibiliser ses résidents.

D’après un reportage de Marie-Eve Trudel et l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin