Les cyclistes de Baie-Comeau apprécient la nouvelle piste cyclable de Manic-1

Une piste cyclable contourne désormais la côte Manic-1 en direction ouest sur la route 138 à Baie-Comeau. La côte est considérée par plusieurs comme dangereuse.

Ce nouveau tronçon d’environ 1,9 km a été inauguré mardi matin avec la présence d’une trentaine d’adeptes de vélo. Il est toutefois ouvert aux cyclistes depuis l’année dernière.

Le directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve, estime que cette nouvelle piste cyclable baie-comoise contribuera à la sécurité des cyclistes de la région.

Cette piste sur trois mètres de large permet aux gens d’éviter de risquer un peu leur vie dans la côte de Manic-1 où il n’y a pratiquement pas d'accotement , indique-t-il.

Tous les cyclistes pourront vous raconter leurs histoires de peur où ils ont senti des miroirs de camionnettes leur passer le long des oreilles. On ne voulait pas qu’il arrive un accident tragique.

Une nouvelle voie prisée des cyclistes

Des cyclistes rencontrés à Baie-Comeau mardi se réjouissent de l'arrivée de cette voie de contournement cyclable. Ils sont plusieurs à considérer que le passage est plus sécuritaire qu'auparavant.

J’ai monté la côte à quelques occasions et j'ai déjà été frôlé de très près par une fourgonnette , lance un cycliste baie-comois, Julien Boucher.

L’accotement est très étroit et l’on trouvait ça trop dangereux , raconte une autre cycliste de la région. On stationnait toujours notre auto en haut de la côte avant de partir en vélo.

Pour avoir monté souvent la côte, ce n’était pas très sécuritaire, mais maintenant, c’est génial , ajoute un autre amateur de vélo de Baie-Comeau, Didier Ouellet.

Plus de touristes à venir?

Avec la conclusion de ces travaux, les 230 kilomètres qui séparent Tadoussac de Baie-Comeau répondent à presque toutes les normes de la route verte québécoise.

Denis Villeneuve croit que davantage de personnes viendront faire du cyclotourisme sur la Côte-Nord.

Si vous vous déplacez entre Tadoussac et Baie-Comeau, vous êtes pratiquement aux normes de la route verte sur l’ensemble [de ce segment]. C’est un argument de vente et de promotion de la région qui est intéressant , lance-t-il. Mais on le fait aussi beaucoup et surtout pour les gens de la région.

Le coût des travaux s'est élevé à environ 1,8 million de dollars. La Corporation de la Véloroute des Baleines a reçu du financement de la Ville de Baie-Comeau, du ministère des Transports du Québec, d'Alcoa, d'Hydro-Québec, de Desjardins, de la SADC et de la MRC de Manicouagan pour ce projet de voie de contournement.

D’autres projets pour améliorer les infrastructures cyclables sont en branle dans la région. Par exemple, une piste cyclable devrait être construite près du nouveau Parc national des Dunes de Tadoussac.

