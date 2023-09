Place de Ville et Place Sept-Îles soufflent soixante bougies

Pour célébrer l'anniversaire du centre commercial, un cahier a été concocté qui souligne l’importance des édifices commerciaux pour la ville et son évolution depuis six décennies. Ce cahier regroupe de nombreux souvenirs, tels que des photos et des récits, et est distribué aux citoyens de Sept-Îles dès mercredi.

Réalisé par Karine Therrien, éditrice du journal Le Nord-Côtier, ce cahier regorge de « trésors du bon vieux temps » grâce à la population qui a contribué à son élaboration.

La directrice générale de Place de Ville et Place Sept-Îles, Catherine Martin, est fière de ce travail de collaboration.

Il y a quelques faits cocasses, des histoires et des photos. Le journal Le Nord-Côtier a fait un appel à tous pour trouver des images un peu cocasses et des souvenirs que tout le monde va être content de se remémorer, de ce qu’était le centre commercial à l'époque , se réjouit Mme Martin.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Martin, directrice générale de Place Sept-Îles et Place de Ville, a reçu des commentaires très positifs sur l'exposition de photos d'archives. Photo : Radio-Canada / Michèle Bouchard

Il sera présenté en exclusivité dès mardi soir lors d’une soirée à laquelle une centaine de personnes est attendue, notamment des acteurs du milieu économique et socioculturel.

60 ans d’histoire, ça se souligne, et ça se souligne en grand.

Les invités auront également l’occasion de visiter l’exposition montée depuis le début de l’été dans un local du centre commercial.

De nombreuses photos y sont affichées, sur lesquelles on peut voir Place de Ville et Place Sept-Îles changer au fil des époques qu’elles ont traversées.

Ouvrir en mode plein écran Place de Ville avait une tout autre apparence dans les années 1960. Photo : Radio-Canada / Michèle Bouchard

Les statues d’animaux géants ont peut-être disparu de la façade depuis longtemps, mais d’autres changements prometteurs attendent le complexe mythique de la rue Laure, selon Mme Martin.