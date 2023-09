Une œuvre d’art emblématique en péril à l’Université Laval

L’avenir de la murale L’homme devant la science, qui orne depuis 60 ans la façade ouest du Pavillon Adrien-Pouliot sur le campus de l’Université Laval, apparaît incertain. L'œuvre conçue par l’artiste Jordi Bonet présente d’importants signes de dégradation qui menacent sa pérennité, au point où l’établissement envisage, entre autres scénarios, de procéder à son démantèlement.

Malgré une restauration importante effectuée en 2012, l’imposante murale de 27 mètres de largeur par 11 mètres de hauteur a continué de se détériorer au cours de la dernière décennie.

Un rapport d’expertise rédigé en 2021 par la firme d’architectes STGM, à la demande de l’Université Laval et dont Radio-Canada a obtenu copie, mentionne que les tuiles de céramique de la fresque ont atteint leur fin de vie utile comme parement extérieur .

Ouvrir en mode plein écran L’oiseau de la fresque « symbolise l’envol de l’imagination, de la créativité, de la pensée, de la recherche et de la connaissance ». Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Des décollements de glaçure, l’enduit posé à la surface de la céramique, ont été observés sur la majorité des 3483 tuiles composant la murale. De nombreux carreaux ont également tendance à se délaminer dans leur épaisseur, sans compter que les joints de mortier sont fissurés ou ouverts par endroits.

Les dégradations augmentent maintenant de façon exponentielle et les éléments restaurés [en 2012] ont continué à se détériorer.

L’état de dégradation avancée de la murale s’explique notamment par la porosité des tuiles faites à base d’argile combinée aux facteurs environnementaux, l’orientation sud-ouest de l'œuvre l’exposant davantage aux intempéries.

Effets du gel et dégel

Cela fait en sorte que la façade est particulièrement lessivée durant les saisons où elle est soumise aux cycles de gel et de dégel. Cette entrée d’eau dans les céramiques par les parties plus poreuses associées aux cycles de gel dégel ont grandement endommagé les tuiles de la fresque , peut-on lire dans le rapport de STGM.

Ouvrir en mode plein écran Des décollements de la glaçure sont visibles sur la majorité des tuiles. Photo : Crédit : STGM Architecture

D’autres facteurs ont aussi contribué à la détérioration de l'œuvre d’art, dont le faible dégagement entre les tuiles du bas et le toit du portique (marquise), lequel favorise l’accumulation de neige (et d’eau) en hiver, ainsi que l’absence d’un prolongement de toit suffisamment long pour protéger adéquatement la murale des intempéries.

L’état de dégradation des tuiles est à ce point avancé que leur restauration seule ne permettrait pas d’assurer la pérennité de l'œuvre.

La céramique qui compose les tuiles a atteint un niveau de détérioration irréversible qui ne permet plus de lui faire subir des cycles de gel et de dégel sans qu’elle n’atteigne sa fin de vie à court terme , concluent les experts.

Cinq scénarios

STGM a identifié cinq options en vue de préserver L’homme devant la science, soit : 1) la construction d’une cloison vitrée (oriel) pour protéger l’œuvre des éléments; 2) l’agrandissement du Pavillon Adrien-Pouliot de manière à ce que la murale se retrouve à l’intérieur; 3) le démontage, la restauration et la réinstallation des tuiles sous le principe de l’écran pare-pluie, en incluant une cavité à l’arrière permettant le drainage de l’eau et offrant une ventilation naturelle; 4) la délocalisation de la fresque et 5) son remplacement par une impression numérique sur alupanel.

Ouvrir en mode plein écran Des coulisses de sel sont visibles sur de nombreuses tuiles. Le rapport précise qu’elles «proviennent d’une mauvaise carbonatation de la chaux des mortiers de pose et des joints pour le carbonate de calcium et de la dégradation de la glaçure pour ceux de nature siliceuse». Photo : Crédit : STGM Architecture

Sur la base des constats de STGM et après avoir mené ses propres analyses, le Centre de conservation du Québec (CCQ), qui est impliqué dans la conservation de la murale de Jordi Bonet depuis 2010, est arrivé à la conclusion que seuls les scénarios 1 et 2 sont réalistes et pertinents .

Dans un rapport d’expertise commandé par l’Université Laval et daté de 2021, le CCQ mentionne que la simple restauration des tuiles dans l’idée d’un écran pare-pluie n’est pas viable à long terme, puisqu’elle ne règle pas le problème de l’orientation de la murale et de son exposition aux intempéries.

Atteinte à l'intégrité de l'œuvre

Quant à l’option consistant à délocaliser la fresque, elle lui apparaît très risquée et non souhaitable , notamment en raison des risques structurels associés au démontage et au remontage.

De plus, déménager l'œuvre porterait atteinte à son intégrité physique et spatiale, qui est intimement liée à son environnement, puisqu’elle découle de la politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement .

Ouvrir en mode plein écran Puisque la remontée de la membrane dans le bas de la fresque n’est pas très haute, la neige s’accumule plus haut que la remontée de la membrane et l’eau ne s’évacue pas bien. Le bas de la fresque est donc toujours humide, explique-t-on dans le rapport. Photo : Crédit : STGM Architecture

En revanche, la construction d’une structure en panneaux de verre ou l’agrandissement à l’avant de la murale permettrait d’éliminer l’exposition aux intempéries et de réduire l’entrée d’eau (principal facteur de dégradation) tout en conservant l’intégrité physique et spatiale de l'œuvre.

Perte de visibilité

Le Centre de conservation du Québec précise toutefois que ces solutions présentent leur lot d’inconvénients. À titre d’exemple, dans le cas de l’oriel de verre, les interventions invasives sur le mur et à proximité de l’œuvre pour ancrer la structure de panneaux pourraient accélérer le délaminage de certaines tuiles sous l’effet des vibrations et des opérations de perçage.

L’intégrité esthétique de la fresque s’en trouverait également affectée étant donné que la structure de verre interromprait par intervalles la lecture de l'œuvre et nuirait à son appréciation visuelle globale .

Ouvrir en mode plein écran Les 3483 tuiles de céramique émaillées qui composent la fresque ont été fabriquées et cuites à Courtrai, en Belgique, en 1962. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Quant à l’idée d’agrandir le Pavillon Adrien-Pouliot de manière à ce que la murale se retrouve désormais à l’intérieur, il en résulterait, là encore, une certaine perte de son intégrité esthétique, puisqu’elle serait moins visible de l’extérieur, et ce, même si la paroi du bâtiment agrandi faisant face à la rue était en verre et offrait suffisamment de dégagement.

De plus, comme dans le cas de l’installation de l’oriel de verre, les interventions invasives autour de l'œuvre pourraient accélérer le délaminage des tuiles.

Le rapport du CCQ ne fait pas mention du scénario visant à remplacer la murale par une impression numérique sur alupanel.

Jusqu'à 20 M$

Si l’on se réfère au rapport d’expertise de STGM, l’installation d’un oriel de verre coûterait 5 millions de dollars, tandis que l’agrandissement du Pavillon Adrien-Pouliot nécessiterait des investissements de 10 à 20 millions de dollars.

Puisque le rapport a été publié en 2021, ces estimations ne tiennent pas compte des effets de l’inflation sur les prix de construction au cours des deux dernières années.

Ouvrir en mode plein écran Exemples de délamination à l’interface entre la tuile et le mortier de pose (photo de gauche, prise en 2012) et de délamination dans la masse de la tuile (photo de droite, prise en 2018). Photo : Crédit : Centre de conservation du Québec

L’Université Laval dit poursuivre sa réflexion sur l’avenir de la murale en prenant en considération son héritage artistique et culturel, la sécurité des personnes ainsi que la saine gestion des ressources financières et matérielles .

Scénario de retrait

L’établissement mentionne que le retrait de la murale fait partie des scénarios envisagés. Des parties de l'œuvre pourraient être conservées en vue d’être exposées, possiblement à l’intérieur du Pavillon Adrien-Pouliot.

Les chances de réussite, la durée de vie projetée, la possibilité pour la communauté d’apprécier l’œuvre en tout ou en partie après l’intervention et le coût sont des exemples de considérations auxquelles l’Université accorde toute l’importance nécessaire. Bien que le démantèlement de l’œuvre soit une de ces options, d’autres sont toujours aussi à l’étude , précise le porte-parole Simon La Terreur dans un courriel à Radio-Canada.

En attendant de statuer sur l’avenir de la fresque, l’Université Laval a pris différentes mesures pour la protéger. À l’hiver 2021-2022, un filet avec impression de l'œuvre a été installé par-dessus les tuiles.

Ouvrir en mode plein écran La murale a été installée sur l'une des façades extérieures du Pavillon Adrien-Pouliot, au-dessus des entrées 25 et 27, lors de la construction du bâtiment en 1963. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Simon La Terreur ajoute qu’un câble chauffant a été récemment ajouté pour limiter l'effet des intempéries et des températures hivernales sur le pourtour de la murale .

L’Université Laval affirme par ailleurs agir en toute transparence avec les ayants droit de Jordi Bonet. L’établissement d’enseignement a remis une copie du rapport d’expertise du CCQ à la Fondation Jordi Bonet en plus de lui présenter les différentes solutions envisagées pour assurer la pérennité de L’homme devant la science.

Les communications avec les ayants droit sont fréquentes et permettront de conclure à la solution la plus porteuse autant pour l’héritage de Jordi Bonet et son œuvre que pour la communauté universitaire , indique Simon La Terreur.

Suivi étroit

Il précise que l’Université Laval conserve plus d'un million d'objets et de spécimens de nature scientifique, culturelle et patrimoniale.

L’Université accorde une grande importance à ses collections et se fait un devoir d’en assurer la conservation. Les collections de l'Université Laval sont riches d'une cinquantaine d'œuvres d'art public sur le campus et à l'intérieur des pavillons. Il s’agit de sculptures, peintures, mosaïques, tapisseries et autres formes d'art qui agrémentent le campus. Un suivi étroit de l’état de ces œuvres est fait , assure M. La Terreur.

La présidente de la Fondation Jordi Bonet et fille de l’artiste, Sonia Bonet, a confirmé à Radio-Canada que la famille était en contact avec l’Université.

Ouvrir en mode plein écran Né à Barcelone en 1932, Jordi Bonet a émigré au Québec en 1954. Son œuvre comprend plus d’une centaine de murales ainsi que des peintures, des céramiques et des sculptures. Il est mort des suites d’une leucémie en 1979 à l’âge de 47 ans. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Le ministère de la Culture et des Communications, duquel relève le Centre de conservation du Québec, affirme pour sa part que l’établissement d’enseignement l’a informé que la succession de Jordi Bonet avait donné son accord de principe sur un scénario de retrait de la murale .

Le ministère de la Culture et des Communications est conscient des efforts déployés par l’Université Laval pour assurer la mémoire de l’œuvre ainsi que sa valorisation. Dans ce contexte, il est ouvert à poursuivre un accompagnement auprès de l’Université Laval et de la succession en termes de services-conseils dans le scénario qu’ils auront choisi , écrit le Ministère dans un courriel à Radio-Canada.

2300 heures

Il mentionne que la restauration de la murale effectuée au début des années 2010 a nécessité plus de 2300 heures de travail et que les services offerts par le CCQ ont été facturés à l’Université Laval.

Les tarifs facturés par le CCQ varient selon les catégories de clientèles et son indexés chaque année. Les Institutions d'enseignement publiques appartiennent à la catégorie C, pour laquelle les tarifs, en 2023, s’élèvent à 107,00 $ l’heure.