Le Ballet national d’Ukraine en représentation à Vancouver

En tournée dans tout le Canada à partir du 15 janvier 2024, le Ballet national d’Ukraine de l’Opéra national Taras Shevchenko donnera trois représentations à Vancouver les 5, 6 et 7 février au Center for Performing Arts.

Intitulé Nadyia Ukraine, ce spectacle a pour but de financer des organisations à but non lucratif basées dans le pays envahi par la Russie depuis février 2022.

Une tournée pour soutenir l’Ukraine

Absente de la conférence de presse du 26 septembre en raison d'un problème de visa, Natalia Matsak, première danseuse du Ballet national d’Ukraine, a quand même tenu à s’exprimer dans une vidéo présentée aux journalistes.

Ouvrir en mode plein écran Lors de sa tournée canadienne, le Ballet national d'Ukraine présentera un extrait de la pièce Le Corsaire. Photo : Opéra national d'Ukraine

Elle a d’abord voulu rendre hommage à son partenaire de scène Oleksandr Shapoval, danseur étoile de l'Opéra national d'Ukraine, mort en septembre 2022 sous des obus de mortiers russes après s’être engagé sur le front avec l'armée ukrainienne.

Puis, elle s’est adressée aux Canadiens en leur indiquant qu’en achetant un billet, ils assisteront bien sûr à un spectacle, mais soutiendront aussi directement le peuple ukrainien.

Cette tournée fait partie d’une campagne de collecte de fonds organisée par la Fondation Olena-Zelenska, créée par l’épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et HUMANITE.

Les deux organismes travaillent directement avec les familles ukrainiennes pour apporter des secours en cas de crise, aider les réfugiés et lancer des projets à long terme pour reconstruire le pays une fois la paix revenue.

Ouvrir en mode plein écran Lors de sa tournée canadienne, le Ballet national d'Ukraine présentera un extrait de la pièce Don Quichotte. Photo : Opéra national d'Ukraine

Célébrer les arts et les artistes en exil

Composée de 150 danseurs, dont 27 feront partie de la tournée canadienne, la compagnie doit s’adapter aux aléas de la guerre.

Si elle présentait 16 productions par mois à l’Opéra national Taras Shevchenko de Kiev, le nombre de représentations dépend aujourd’hui des circonstances du conflit.

Malgré ces difficultés, le Ballet national d’Ukraine proposera lors de cette tournée canadienne des extraits de pièces exigeantes, telles que Le Corsaire et Don Quichotte, tout en mettant en valeur la culture ukrainienne par le biais de la danse traditionnelle.

Les billets pour le spectacle Nadyia Ukraine du Ballet national d’Ukraine, qui sera présenté les 5, 6 et 7 février 2023 à Vancouver, sont déjà en vente.

En tout, la compagnie donnera une série de 27 représentations à travers le pays.